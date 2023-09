El paseo del Bombé se despidió ayer como el epicentro del San Mateo de los niños. El último día de las fiestas locales en el Campo San Francisco tuvo como platos fuertes el concierto del grupo gijonés "Petit Pop" y una fiesta de colores, "holi party". Centenares de personas se acercaron al parque donde se dieron los últimos "vivas" a San Mateo dentro de un ambiente familiar y distendido, acompañado hasta por el buen tiempo.

A la una de la tarde, el Bombé improvisaba un parking de carritos de bebé. El motivo era el concierto de "Petit Pop", grupo gijonés que mezcla el pop-rock con las canciones infantiles y que fue capaz de cautivar a los más pequeños con las retahílas de sus irónicos temas, que huyen del cancionero típico infantil y ellos mismos definen como "pop pequeñín".

La banda, fundada en 2010, está formada por Mar Álvarez, Cova de Silva, Lara González y Pedro Vigil. Todos proceden de sellos independientes de los años noventa. Ayer no faltaron alguno de sus temas más icónicos como "El invierno está al revés", "Quiero un pony" o "No nos gustan los lunes". Y no sólo los niños disfrutan de ellos. "No sé si las sabe mejor ella o yo", bromea Mar Pérez junto a su hija Candela Domínguez.

La pequeña portaba una camiseta del grupo, con un puesto de venta que tuvo "más acogida de lo esperado" según César Fernández, uno de los responsables. "Lo que más se compra es el libro, que relata cuentos infantiles a través de las canciones de Petit Pop", señaló mientras despachaba a una importante cola.

Los saltos de los más pequeños volvieron a las siete de la tarde con la celebración de una "holi party", una fiesta de origen hindú donde el Bombé, y la ropa de los presentes, se tiñó de pintura de colores para promover el amor. Cañones, extintores y globos protagonizaron una hora amenizada desde el escenario por un altavoz donde sonó la música de Aitana, Sebastián Yatra, Coldplay y hasta Juan Luis Guerra.

Rojo, amarillo, rosa, azul... el objetivo era impregnarse de todos los colores, y por un día, estuvo bien visto rebozarse por el suelo para conseguirlo. Juan Peláez inmortalizó el momento junto a sus hijos Luca y Sara, que se estrenaban en una "holi party" y perdieron rápido la timidez. "Al principio no se querían meter para no manchar la camiseta del Oviedo y mira cómo me han puesto al final...", dijo un padre totalmente teñido de rojo. Con muchas lavadoras que poner se despidió el San Mateo de los niños, que como Pablo Martín, ya esperan al de 2024: "Con ganas de repetir. Este año me lo pasé en grande".