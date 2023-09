Los vencedores del Concurso de Rock: "La expectativa era hacerlo bien pero a una competición se va a ganar"

"El año pasado no llegamos a tiempo. La primera noticia que tuvimos del concurso de rock fue directamente el cartel con los finalistas. Entonces nos quedamos con la mosca detrás de la oreja para inscribirnos y ahora fue para bien". Y tanto que lo fue porque el joven grupo asturiano "Querida Margot" consiguió alzarse con el primer premio del Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo" Alejandro Blanco "Espina" el pasado 23 de septiembre. La banda de rock, integrada por los hermanos Fuente, Nacho y Carlos (cantante-compositor y batería, respectivamente); el guitarrista Yago García y con Miguel Rodríguez al bajo, lo tuvo claro: "Nuestra expectativa era hacerlo bien pero a una competición se va a ganar".

La historia de estos rockeros (cuyo nombre rinde homenaje a un tango de 1919 del argentino Carlos Gardel) es la de un grupo que se forma a la carrera pero al que todo le sale a la primera. El "frontman", Nacho Fuente, entra en detalle: "Yo había finiquitado un proyecto anterior pero tenía ganas de más. Hablé con mi hermano Carlos, que toca la batería, y rápidamente le ilusionó la idea de montar algo. A Yago le descubrimos en una ‘jam session’ en el Savoy de Gijón a la que fuimos en plan ‘ojeadores’. Esa misma noche le propusimos unirse a nosotros y aceptó. A Miguel le conozco porque estudiamos juntos. Hablábamos mucho de música y sabía que tocaba el bajo. También se tiró a la piscina a la primera".

El grupo quedó configurado en febrero de 2022 y en el último año y medio no han parado. Grabaron su primera maqueta con tres temas en un solo día y se lanzaron a una aventura en la que comenzaron a destacar rápidamente porque los bolos en distintos puntos de la geografía asturiana no les han faltado. Los festivales "Kuivi Pop", en Oviedo, y el "Tsunami en la calle" de Gijón les incluyeron en sus programaciones. La madrileña Sala Siroco les abrió sus puertas en un evento artístico. Aún así les faltaba una oportunidad para darse a conocer "a lo grande". El concurso de rock, San Mateo, un escenario "top" y mucho público: "la ocasión era única".

Los chicos se sintieron "muy cómodos" en el escenario, a pesar de que "no estamos acostumbrados a subirnos a uno así todos los días". "El montaje, el equipo, la cantidad de gente que había… Yo creo que podría acostumbrarme", bromea el guitarrista, Yago García. Presumen con orgullo pero sin perder la modestia de su recital del jueves 21 de septiembre, día de San Mateo. "Estamos muy contentos. Creemos que hicimos buenos méritos y un gran concierto", explica con satisfacción Nacho Fuente, que no olvidó reconocer el trabajo de los técnicos de sonido que permitieron que sonasen "tan bien". Su actuación en la plaza de Feijóo fue una recopilación de cinco temas, algunos antiguos y otros adelanto de su primer disco, que se llamará "Atentamente". "Huracán", "Tarde para frenar", "Whisky con Chanel", "Señorita" y "Atentamente" fueron las piezas con las que conquistaron al jurado.

La selección de participantes de 2023 (en la que había mucho "metal") no les pareció un punto a favor ni en contra respecto a poder salir vencedores. "Hay bandas que conoces pero que no ves en directo desde hace año y pico y pierdes la referencia de su evolución, míranos a nosotros", afirman. Confiesan, eso sí, momentos de nerviosismo con el talento de algunos rivales: "Nos mirábamos entre nosotros de reojo y decíamos bueno, qué esperamos, estamos en la final del concurso de rock ‘Ciudad de Oviedo’. Aquí no puede haber uno malo ni por casualidad".

El primer premio del certamen fue de 6.000 euros y todavía están procesando la victoria. "¡Mejor decir que es un millón de las antiguas pesetas, que se llena más la boca!", exclaman entre risas. Probablemente lo invertirán en "profesionalizar más" el equipo de sonido aunque su prioridad actual es ayudar en "todo lo posible" al lanzamiento del disco, que produce Héctor Tuya. No faltarán copias físicas del álbum, "merchandising", publicidad y muchos alquileres de salas: "¡Ah, y gasolina para tirar muchos kilómetros!".