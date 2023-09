"La baronesa pasó de estar encantada con la novela a desaparecer"

La periodista y escritora Nieves Herrero (Madrid, 1957) visitará Asturias este fin de semana. El sábado 29 estará en Oviedo. La plaza de Trascorrales será la primera parada del tour nacional de presentación de su última novela, "La baronesa". La obra está basada en las vivencias de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, y no ha estado exenta de polémica por la desautorización expresa de la protagonista. El domingo 30 visitará Cudillero para ser pregonera de la "Fiesta Literaria de La Mar".

–¿Qué opina sobre la figura de la baronesa Thyssen?

–Es un personaje que ha vivido, ha amado y se ha equivocado mucho pero también ha acertado enormemente con el tema cultural y artístico. Sin ella no tendríamos los museos Thyssen y Carmen Thyssen, además de otros. Es una mujer que se sale de la norma, resulta atractiva por lo poco habitual de sus decisiones y la originalidad de una vida en la que ha pasado del blanco al negro y al dorado.

–¿Cómo comenzó su relación con ella? ¿Y la idea del libro?

–La había entrevistado varias veces, teníamos una relación puramente profesional. Un día me llamó y me dijo que quería que escribiese una novela sobre su vida. Le contesté que me encantaría pero que no haría una novela rosa, sino que incluiría tanto los buenos como los malos momentos. Me dijo que sí y empezamos. Es una novela donde también he querido reflejar que el entorno pesa mucho y a ella le ha ocurrido a lo largo de toda su vida.

–¿Cuánto duró el trabajo?

–Fueron aproximadamente tres años. La pandemia nos frenó. Aprovechaba siempre que venía a Madrid para verme con ella. Empezamos a grabar y tenemos más de 40 horas de audios. Además, hay mucha hemeroteca. Desde que fue Miss España su historia está en los medios. He procurado narrar una vida que ella ya había contado, al igual que su marido, el barón Heinrich Thyssen, que publicó sus memorias. Tita me puso este libro en la mano y leí el punto de vista de Heinrich sobre la vida de ambos.

–Un libro dividido en siete vidas, como las de un gato.

–Carmen decía que tenía la sensación de ser como un gato y he intentado plasmar esas siete vidas. A día de hoy, quizá, ya hablaríamos de una octava. Hasta la muerte del barón siempre tuvo un hombre a su lado y está aprendiendo a vivir sola. Cuando eres una mujer de la lista Forbes es difícil hacer nuevas amistades.

–Cuéntenos cómo ha sido profundizar en las vivencias de la baronesa.

–Ha sido una experiencia única. En las distancias cortas su sonrisa y forma de ser te hacen sentirte cómoda. Por las buenas es una delicia de persona. Yo no la he conocido por las malas porque, simplemente, se ha ido de un proyecto que teníamos en común, propuesto por ella. Pasó de estar encantada a desaparecer. Desde entonces tengo una dicotomía. Por un lado, la admiro y la respeto mucho; por otro, no la comprendo. Después de tres años de trabajo podía dejarlo en un cajón o publicar la novela e hice esto último.

–¿Le ha decepcionado lo ocurrido?

–Ahora mismo no me parece ni trascendente que haya leído lo escrito o que haya interrumpido nuestra relación. Por encima hay una novela donde intento narrar la vida no solo de Carmen sino de las personas que la han rodeado.

–Respecto a su desaparición tendrá alguna teoría.

–Yo creo que Netflix se metió por medio y entonces un libro no le interesó tanto como una serie. Igual ahí, donde va a hablar, se siente más cómoda. Además de que todo lo que no le interesa lo olvida y avanza sin mirar atrás. O quizá fue el tarot, ya que después de enviudar de Lex Barker se metió en el mundo esotérico. Quiso comunicarse con él y sigue con esos temas. Eso sí, su entorno más cercano me ha dicho que les ha encantado la novela y que así se lo han transmitido a Carmen.

–¿Tiene en mente alguna nueva obra?

–Hay un par de personaje históricos femeninos que me gustaría rescatar. El libro "La baronesa" es el primero que se centra en una persona viva. Antes de ponerme con ello terminaré unos cuentos dedicados a mi nieto Nicolás, de dos años, que se titularán "Las aventuras de Niki". Escribir ya es una necesidad, una terapia. Se basa en expresarte y que no sea algo tan fugaz como una entrevista de radio o escrita. Durante la pandemia me ayudó muchísimo . Me genera mucha ansiedad pensar que todo es muy pasajero y que no dejas nada atrás. Parece que los libros tienen más vida.

–Pasará el fin de semana en Asturias.

–Asturias para mí significa mucho. Mi apellido, Herrero, viene de ahí y tengo mucho contacto con los premios "Princesa de Asturias". Estoy muy contenta de ir a Oviedo, siempre que voy a cualquier ciudad pienso "nada que ver con Oviedo, tan limpia, tan bonita". La tengo muy idealizada y ha hecho méritos propios para posicionarse en el mapa y destacar.

–El domingo dará el pregón de la "Fiesta Literaria de La Mar" de Cudillero.

–Allí hice un programa de radio hace veinte años y es una alegría regresar. Quedé fascinada por las Escuelas Selgas y el Palacio. En el pregón recordaré a muchos autores, las costumbres y la cultura local. Mi relación con el mar y el agua también ha sido siempre especial y contaré una historia personal que marcó mi vida. Y como adelanto, anuncio que reivindicaré a una mujer muy especial que fue una institución en Cudillero.