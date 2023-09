Dalia Alonso: "La ópera no son joyas y visones, hay que perderle el miedo, es normal y accesible"

Dalia Alonso fue una melómana en el patio del colegio cuando organizaba clubes de fans de Mozart, pero tuvieron que pasar años, una carrera no tan directamente ligada a la música como es Filología (Clásica) y la invitación de una amiga a acompañarla a una función de "Madama Butterfly" en el Campoamor para que esta investigadora de la Universidad de Oviedo se enganchara a la temporada de ópera y su afición no hiciera más que crecer. Esta peripecia personal fue, ayer, una de las claves de su charla en la Casa de las Artes y de las Ciencias de Bueño (Ribera de Arriba) dentro del "Proyecto territorio", donde presentó los nuevos títulos que se podrán ver en el Campoamor a partir del 7 de octubre, en una sesión doble con "Il tabarro" y "Gianni Schicchi", ambas de Puccini.

Ópera de Oviedo y la Universidad impulsan este programa para acercar la temporada a toda Asturias, que incluye, en el caso de Bueño, el reparto de 60 entradas para que los vecinos puedan presenciar el ensayo general del reparto joven, el 8 de octubre. Así que Dalia Alonso no solo habló los títulos de Puccini, sino que tiró también de su propia experiencia para quitarle a quien los pudiera tener, todo tipo de miedos a la hora de plantarse en el Campoamor para ir a la ópera. "Yo no vengo de una familia con especial afición, yo también pasé por eso", explica la investigadora. "Pensamos que va a ser como en la película de los Hermanos Marx, todos con joyas y de la mano de Isabel Preysler, visones, oviedín del alma, pero no. Hay que perderle el miedo. La ópera es para todos, es normal y accesible. Lo que yo me encontré y lo que encuentra todo el mundo es un espectáculo con historias para todo el mundo y del que puede disfrutar tanto una persona con un conocimiento musical muy profundo como alguien que no sepa nada".

Pero la ópera tiene también sus peculiaridades, y Dalia Alonso ofreció ayer a los vecinos de Bueño algunas claves para disfrutar más del doble título de Puccini. Contó, por ejemplo, que "uno va a la ópera sabiendo el final", que "todo el mundo sabe que la protagonista de la Bohème se muere al final", "porque lo importante no es la novedad de la historia, sino los muchísimos elementos, el espectáculo total, y cuanto más sepas y conozcas de antemano, más puedes disfrutar", relató.

En una carpa al lado de la Casa de las Artes, los vecinos de Bueño llenaron el espacio para escuchar a Dalia Alonso algunos de esos detalles que les permitirán disfrutar aún más de la doble función de Puccini. "Es uno de los más grandes compositores del repertorio operístico, y estos dos títulos son accesibles para todo el mundo y los considero imperdibles". La importancia de "Il tabarro" y "Gianni Schicchi", detalló Alonso, radica en que son dos óperas distintas en una misma noche pero son "dos caras de la misma moneda": "El acto central en los dos casos es una muerte, muerte por celos, un asesinato en el caso de ‘Il tabarro’ planteado de una forma trágica, verista, muy crudo, como una película de cine negro y en ‘Gianni Schicchi’ es una muerte desde una perspectiva cómica". El título es, además, la única ópera cómica de Puccini, según explicó la investigadora de la Universidad de Oviedo, para quien este título debería figurar entre los tres más importantes del compositor italiano.

Alonso explicó que no se trata, no obstante, de uno de los títulos más populares del autor, no es "La Bohème" o "Madama Butterfly", pero precisamente por ser relativamente desconocidas estas dos obras pueden ser todavía más sorprendentes para el espectador. Ayer la charla permitió a Dalia Alonso ofrecer más estímulos, audiciones, y pequeñas guías para "perder el miedo" a esa visita al Campoamor, poder estar atentos a los detalles de la música y que los de Bueño puedan sacar más partido a su noche en la ópera en sesión doble y con música de Puccini.

Después de Bueño, el proyecto "Territorios" proseguirá, dentro de la presente temporada, con otra presentación de parecidas características en Piloña.