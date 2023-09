Los militares del Regimiento Príncipe homenajean en Oviedo al Cabo Noval: "Su coraje y su valor son virtudes que nos mueven"

Aunque hayan pasado 114 años, el Ejército español no olvida el acto heroico protagonizado por el ovetense Luis Noval Ferrao durante la guerra del Rif. Aquel joven soldado, nacido en el número 10 de la calle Santa Susana en 1887, entregó la vida por salvar la de cientos de sus compañeros y sus valores representan desde entonces a todos los militares, en especial a los soldados del acuartelamiento asturiano que lleva su nombre. Un año más, para rendir honores al Cabo Noval y rememorar su hazaña, los miembros del Regimiento de Infantería "Príncipe" número 3 organizaron una parada militar en la calle que lleva el nombre de aquel valiente ovetense, junto al Campo San Francisco. "El coraje y el valor del Cabo Noval son virtudes que nos mueven, pero también estamos aquí para homenajear a los caídos durante los cinco siglos de historia del regimiento y sus 130 años de presencia en Asturias", explicó el militar encargado de presentar el acto ante la presencia del jefe del regimiento, el coronel Pedro Luis Gutiérrez Alcalá.

La gesta del cabo Noval ocurrió la madrugada del 28 de septiembre de 1909. El soldado ovetense se encontraba de vigilancia en el exterior del campamento español cuando se dio cuenta de que una patrulla enemiga había conseguido acercarse a la entrada haciéndose pasar por compatriotas. "¡Tirad sobre mí, que es el enemigo! ¡Viva España!", dijo el joven soldado sin mirar por su propia vida. Luis Noval Ferrao sabía que estaba en la zona de tiro y que iba a ser acribillado, pero aún así se sacrificó para salvar a miles de los suyos. Por aquel acto, el Cabo Noval logró la distinción militar de más alto grado que se entrega en España: la Cruz Laureada de San Fernando. "Su gesta engloba unos valores universales, como coraje, entrega, sacrificio, compromiso, responsabilidad y determinación".

Los encargados de abrir el desfile de ayer fueron los integrantes de la escuadra de gastadores, que marcharon acompañados de la Banda de Guerra del regimiento, la Sección de Honores, y la de Guiones y Banderines. Además del coronel Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, en el acto también estuvieron, entre otros, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta Muñoz; el delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González Martín; el jefe de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano; la vicepresidenta primera de la Junta del Principado, Celia Fernández; la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa y el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli.

El acto concluyó con la colocación de una corona de laurel bajo la placa de la calle que lleva el nombre del soldado. "Es un orgullo que un ovetense haya pasado a la historia por una hazaña como esta", aseguraba Ramón Fernández, un vecino de Pumarín que todos los años asiste a la ceremonia de homenaje al Cabo Noval.

Sin misiones a la vista

El coronel jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, explicó ayer que los militares afincados en Asturias no tienen prevista ninguna misión a corto plazo. "El regimiento se replegó el año pasado de las misiones de Mali e Irak y ahora mismo no tenemos en vista ninguna otra. Estamos en un proceso de readiestramiento y recuperación de capacidades para estar en condiciones de actuar si se nos requiere para cualquier otro despliegue".

Gutiérrez Alcalá también se refirió a la jura de bandera que hay programada para este sábado en Oviedo, para la que ya hay apuntadas más de 800 personas. "No me sorprende que haya tanta gente apuntada, en los últimos dos años hemos hecho cuatro juras y todas han tenido mucha aceptación. Por ejemplo, en la que Covadonga del año pasado hubo más de mil jurandos. No me sorprende porque la sociedad asturiana se identifica mucho con el resto de España y con el compromiso de la unidad nacional", explica el coronel. "Las juras de bandera que organizamos siempre se hacen a petición de los ayuntamientos. Se trata de una posibilidad que les damos a los ciudadanos que lo deseen de manifestar su compromiso con España de una manera expresa", añade Gutiérrez Alcalá, que también adelantó el contenido de la exposición que se va a instalar en La Escandalera a partir de mañana con motivo de la jura de bandera. "Entre otras cosas se podrá ver el material que usamos a diario en nuestra preparación, una muestra de los vehículos, armamanto, el equipo individual de los soldados, el material de despliegue, los puestos de mando, el botiquín o una sala oscura para ver la capacidad de los medios de visión nocturna, algo que siempre gusta mucho".

El coronel también habló del debate político en torno a la concesión de la Medalla de Oro de Asturias al Regimiento de Infantería "Principe" número 3. "El regimiento Príncipe, con casi de 500 años de historia al servicio de España y 130 de ellos en Asturias, ha mostrado su compromiso con la sociedad asturiana y ha estado ahí siempre que se le ha requerido. El regimiento es muy merecedor de este reconocimiento, aunque no soy yo quien tiene que valorar los motivos por los que no se le reconoce", dijo.