La importancia de no jugar con fuego

La pequeña Ana Pita, que tiene diez años, no ve absolutamente nada. El humo cubre por completo la estancia en la que se encuentra y tiene que dar con una salida cuanto antes. Busca una pared. Apoya el reverso de la mano y camina sin separarla de ella. Sabe que si usa la palma podría quemarse con más facilidad o tener menos respuesta ante una llave de la luz dañada por el incendio. Al final encuentra el hueco de la puerta y escapa del peligro. "He seguido los consejos de los bomberos. Esto ha sido un juego, pero si alguna vez me veo en peligro ya sé lo que hay que hacer", explica la pequeña al salir de la "Casa del Humo", una especie de castillo hinchable que simula una vivienda y que ayer se instaló en el patio del colegio Santa María del Naranco con motivo de la XVIII Semana de la Prevención de incendios, una campaña destinada a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de prevenir y saber actuar ante un fuego que hace especial incidencia en los niños.

Alrededor de 125 alumnos participaron en las actividades que se desarrollaron en el centro a lo largo de toda la mañana. Los niños estuvieron con los voluntarios de Protección Civil, que bajo la carpa de un puesto de mando avanzado los enseñaron a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar y a colocar a una persona en la posición de seguridad en caso de accidente. Los alumnos de quinto de Primaria se organizaron en grupos para visitar y conocer el funcionamiento de la ambulancia que estuvo en el colegio, el camión de bomberos y para usar las mangueras del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), una de las cosas con las que más disfrutaron los pequeños. "El agua sale con mucha presión y llega muy lejos. Con estas mangueras, los bomberos pueden llegar a los pisos más altos sin arriesgarse", señala Emma Granda, otra de las niñas que tomaron parte en las actividades. La XVIII Semana de la Prevención de Incendios la organiza el Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB). El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, estuvo ayer en el colegio del Naranco y destacó la importancia de inculcar este tipo de enseñanzas entre los niños. "Son actividades que a los pequeños les encantan. Ellos aprenden muy rápido y a su vez se lo enseñan a sus padres", asegura el edil. Con Prado también estuvo el jefe de los bomberos de Oviedo, Luis Díaz Montes, que volvió a insistir en la importancia de instalar detectores de humo en los hogares para salvar vidas. "Son aparatos muy baratos y muy efectivos. Si todo el mundo los tuviese en casa se evitaría un porcentaje muy alto de los sucesos", asegura. El director del área de Educación Primaria del colegio, Nacho Peralta, y el responsable de Protección Civil en Oviedo, Gonzalo Míguez, también participaron en las actividades. La plaza del Conceyín (La Corredoria) acogerá hoy, a partir de las once de la mañana, una jornada abierta a toda la ciudadanía en la que los asistentes podrán familiarizarse con los vehículos de los servicios de emergencias, aprender a realizar una reanimación cardiopulmonar o a manejar mangueras y extintores de los que utilizan los bomberos.