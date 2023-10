Del Molino: "Echo de menos un espacio de debate intelectual al margen del partidismo"

Sergio del Molino, periodista y columnista en "El País", autor de ensayos y novelas, de títulos como "La España vacía" o "La hora violeta". Con esta último ganó el Tigre Juan en 2013, además del premio Ojo Crítico de narrativa. Ayer regresó a Oviedo, una ciudad con la que siempre se reencuentra con cariño, y conversó sobre política y literatura, precisamente invitado por Tribuna Ciudadana al ciclo e conferencias con el que acompañan el Tigre Juan y al que han dado el nombre de "La huella del Tigre". Del Molino reflexionó sobre literatura, periodismo y política, alentó a los articulistas que sostienes su "criterio propio" frente a las líneas de pensamiento oficial y reconoció "echar de menos un espacio de debate intelectual al margen del partidismo".

Sergio del Molino empezó a darle vueltas a su intervención en este ciclo de conferencias durante sus pasadas vacaciones en Galicia. Allí decidió con qué título la presentaría: "No te metas en política: o la neutralidad del escritor en tiempos polarizados", y allí se dejó inspirar por la lectura de algunos textos de Álvaro Cunqueiro. Recordó que fue un "falangista comprometido", que se estrenó pronto con el éxito literario, un tipo brillante, influyente en los círculos periodísticos y políticos de Madrid y que recorrió "el camino inverso al del intelectual comprometido", porque en determinado momento, a principios de los años 40 del siglo pasado, renunció a todo ello, se recluyó y se volcó en una obra muy especial y de difícil catalogación.

Sergio del Molino percibe que algo similar está sucediendo en una parte de la clase intelectual española. "Hay una tentación dimisionaria, unas ganas de no hablar de política, de inhibirnos; igual es simplemente hartazgo", planteó. Él, pese a la polarización y el ruido, insiste en la necesidad de abrir espacios de debate, de un "debate rico" y que permita dar respuesta a preguntas esenciales, también políticas, como quiénes somos o adonde queremos reconducir nuestras sociedades. "Es más necesario que nunca que siga existiendo un ecosistema intelectual de intercambio", se empeñó, entendiendo como tal un espacio en el que "cabe la contradicción, donde las cosas no están claras, donde es posible un debate de verdad al margen de las polémicas broncas". "Tenemos que participar en la política con nuestras armas literarias, y son contrarias al cortoplacismo y a la polémica idiota que se impone ahora", insistió. "Hay que aguantar y perseverar, para no perder lo poquito que nos queda", siguió.

El periodista, al que presentó un colega de profesión, el jefe de informativos de Onda Cero Asturias, Arturo Téllez, dejó claro desde el principio que en la opinión no entiende las medias tintas. "No es de recibo que el columnista salga por peteneras", dijo, para añadir a continuación que "si tenemos una columna estamos obligados a mojarnos y encharcarnos". No es tan fácil, admitió, hacerlo sin alinearse con uno u otro bando. Reconoció que existe un "sesgo premeditado de las empresas de comunicación y que mucha gente se entrega a él con entusiasmo". Es así porque económicamente es rentable. "No estar encasillado es un problema comercial", declaró y eso es así, añadió, porque "el público es muy hooligan" y no admite disidentes. "Los medios de comunicación viven presos de eso, a veces pienso que éramos más libres cuando éramos esclavos de la publicidad", se sinceró.

