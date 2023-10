Purita de la Riva, una partitura providencial

El 28 de diciembre de 1956 Alicia de Larrocha ya empezaba a ser una pianista consagrada en el plano internacional y su paso por Oviedo, invitada por la Sociedad Filarmónica, era también una ocasión de reencontrarse con algunos buenos amigos. Ese círculo carbayón, capitaneado por Juan Uría y su mujer Brígida Maqua, le había presentado hacía tiempo a Purita de la Riva, una chica diez años más joven que ella con parecidas dotes para hacer prodigios en el piano. Esa noche, Purita, que acababa de entrar como profesora en el Conservatorio, también estaba allí para escuchar a Alicia de Larrocha, aplaudirle y colarse en el entreacto para saludarla y felicitarla. Pero lo que se encontró fue a una concertista agobiada, llorosa y derrotada, apoyadas las manos en una pequeña mesita mientras repetía: "¡Ay, Purita, no sé si merece la pena!". "¡Cómo no va a merecer la pena, mira mis manos, rojas de tanto aplaudirte!", replicó la joven. Y De Larrocha empezó a golpear con los nudillos encima de la madera mientras musitaba, como en una letanía, un diálogo doméstico: "-Mamita, abre. -No, hijín, que mamita tiene mucho que estudiar. –Abre, abre, mamita". No entendía Purita cómo era posible que aquella intérprete, una de las mejores de su tiempo, tuviera que dedicar tantas horas al instrumento como para quitárselas a su familia. "Ay, Purita", le explicó, "cómo se nota que no me has hecho caso y que no estás por el mundo dando conciertos. Cuanto más subes, más te exigen, y lo que me lleva horas es la dichosa memoria. Un compás, luego otro, luego el tercero... Y así el día entero".

Hoy, con noventa años, a punto de recibir la medalla de oro de la Sociedad Filarmónica (el próximo martes a las 19.45 horas, en el teatro de la calle Mendizábal), Purita echa la vista atrás, revive aquella anécdota y no lamenta haber renunciado a la carrera internacional que la condición de niña prodigio le tenía reservada: "Esa vida de idas, venidas, de los contratos, de un viaje, de coge el avión, el tren, un barco... ¿Hasta qué punto la hubiera disfrutado? Yo he disfrutado mucho con mi público, con mi gente, en mi casa, con mi familia. No sé si hubiera sido más feliz por que me oyeran en Pekín o en Tokio, allí hubiera salido del concierto y no tendría nadie con quien hablar".

Purita de la Riva sigue ejercitándose diariamente con el Kawai que preside su salón. Ya no le acompañan su hermana Carmina, viuda de Antonio Cubillo, fallecida en 2014 tras una convivencia fraterna de 33 años, ni su madre, Trinidad García. Pero los recuerdos de todos sus familiares viven con ella, en los retratos de sus hermanos Luis y Antonio o en el de su padre, Joaquín de la Riva. Nacida de una familia vallisoletana, de Villalón de Campos, ella fue la única de los once hermanos que nació en Oviedo, donde echó raíces y de donde nunca se movió, por más que algún "laísmo" y los diminutivos que utiliza para hablar de su "hermanico" delaten la herencia y la convivencia castellana.

El primer destino del padre de Purita de la Riva fue Chantada, en Lugo. Cuando le enviaron a la Bañeza habían pasado ocho años y tenían ya cinco hijos. Otros tantos se sumaron cuando, al nombrarle magistrado, se instalaron en Oviedo. Purita de la Riva no cree en las casualidades ni en el vínculo vital con esta ciudad: "Yo creo mucho en Dios y en la Providencia y en cómo se han ido poniendo las cosas para que mi vida sea la que ha sido". Así se explica ella cómo fue posible que, en plena Revolución del 34, con año y medio de vida, las balas que entraron por la ventana de la casa familiar de Martínez Vigil fueran a impactar alrededor de un marco con el Sagrado Corazón, sin tocarlo, y destrozaran la taza que ella tenía en ese momento entre las manos, pero sin hacerle ni un rasguño.

La familia buscó una calle más segura y la encontró en las casas del Cuitu, pero con la Guerra Civil salieron de la ciudad, camino de Villalón de Campos, aunque se establecieron en Chantada, el antiguo destino del padre. "Allí había comida, había paz, no hubo jaleo y nos quedamos".

El regreso a Asturias fue traumático, de forma inesperada. Mientras trataban de reabrir la casa de Oviedo, en agosto de 1938, cogieron un piso en Gijón, y allí su hermano Luis se ahogó en la playa al tratar de rescatar a un bañista. La madre no podía soportar un día más en la casa de la calle Ezcurdia, frente a la playa, "viendo aquel mar y pensando en aquel hijín que salió tan guapo y que no te vuelve", y esa Providencia de la que habla Purita les trajo el ofrecimiento de instalarse en el colegio de la Milagrosa, por mediación de una religiosa que era hija de un antiguo empleado de Joaquín de la Riva. No fue providencial solo por el descanso para el tormento de la madre, sino porque allí estaba Sor Fructuosa Marquina, que escuchó cantar a Purita y se fijó en sus ejercicios de gimnasia rítmica. "Trini", dijo a su madre, "quiero enseñar música a Purita, entona muy bien y lleva muy bien el ritmo". En dos años hizo tres de solfeo y dos de piano, lo que significa que Dios le había dado mucha facilidad, como lo cuenta ella, y que los genes del abuelo paterno, Don Alejandro de la Riva, aquel abogado vallisoletano que jamás había estudiado música y que era capaz de reproducir cualquier melodía en el piano sobre la marcha, circulaban por sus manos. Ese camino vital de Purita trajo a Oviedo a José Cubiles, un gran pianista que iba a dar un recital en el Filarmónica. Se hospedaba en casa de un amigo, compañero de Joaquín de la Riva, y como aquel no tenía piano, pidió al padre de Purita si podía pasar a practicar. Allí escuchó a la niña y recomendó a los padres que tomara lecciones en serio: "No hay que descuidarla, porque tiene unas cualidades buenísimas". Los padres repusieron que no conocían a nadie en la ciudad y Cubiles les explicó que en Oviedo tenían "al mejor profesor que se pudiera encontrar en toda España". Era Saturnino del Fresno, maestro de Purita de la Riva desde ese momento. "Empecé con ocho años con él, hice tercero en junio y cuarto curso en septiembre, y a los 9 años ya di un concierto por la radio". Sonó por las ondas esa niña interpretando preludios y fugas de Bach, una sonatina de Scarlatti, una sonata del padre Soler y el concierto a cuatro manos de la sinfonía N.40 de Mozart en la segunda parte, acompañada por su profesor, pero en el Oviedo maledicente se empezó a extender el rumor de que no había tal niña y todo lo había tocado Don Saturnino. Por más no hubiera mayor elogio como maestro ni como alumna que aquel infundio, a Del Fresno le pareció tan mal que convocó a los críticos de la ciudad, a los González del Valle, a Juan Uría y Brígida Maqua, a todos los notables de la música en Oviedo, a una audición privada en la tienda de Pilarina Salazar, junto a Camilo de Blas, donde se guardaba el piano de la Sociedad Filarmónica. El 2 de febrero de 1943, día de su décimo cumpleaños, Purita de la Riva tocó, asombró a todos, acalló los rumores y la prensa tituló: "En un concierto íntimo hemos oído tocar maravillosamente el piano a una niña".

La vida siguió tentando la carrera de Purita de la Riva, que esquivó ese otro destino en momentos muy señalados. Uno fue en los exámenes de los cursos superiores en Madrid, cuando la profesora Julia Parodi presidía el tribunal y en un aparte pidió a sus padres hacerse cargo de la niña: "Les pido, por lo que más quieran, que me dejen a esta niña, que yo haré de ella una estrella que brillará en el mundo entero, la tendré en casa como si fuera una hija, no les costará ni una peseta". Pero la madre de Purita, ingenio castellano, replicó: "¿Pero es que no la ve bien preparada?". "Pues imagínese, si usted la ha escuchado unos minutos, cómo no estará su profesor con ella". Hubiera sido un puñal en el pecho para Saturnino Fresno pero, además, confiesa hoy Purita de la Riva, su madre tampoco la hubiera dejado ir. "La niña de Oviedo" siguió paseándose triunfalmente por los exámenes de Madrid, acabó con doce años con el primer premio y el extraordinario. Era el año 1945, el mismo en el que inauguró la temporada de conciertos en el Filarmónica, el día 18 de octubre, sin una butaca libre y con una propina, la jota "Viva navarra", de Joaquín Larrea, que el público, emocionado y en pie, ovacionó ya en los últimos compases. Son esos en los que el fraseo se hace rápido y las manos se cruzan y que esta tarde de septiembre, a pocos días de recibir la Medalla de Oro de la Filarmónica, Purita de la Riva todavía interpreta en el piano del salón de su casa para que el periodista compruebe que a sus noventa años sigue siendo la niña emocionada dentro de la música, metida en esa progresión de fusas "con fuoco e martellato", entregada al piano y feliz.

