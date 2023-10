Los usuarios del consultorio de Las Caldas están que echan humo. Según denuncian, el servicio permanecerá cerrado desde hoy hasta el viernes obligando así a la población de la propia localidad y de otras zonas adyacentes –como Caces, Puerto o Siones– a desplazarse hasta el Cristo si necesitan acudir a la consulta. "Sólo tenemos una médica de cabecera y una enfermera. Cada vez que se cogen unos días por algún motivo pasan estas cosas. Ellas son trabajadoras y tienen derecho como todo el mundo, pero el problema es que no se ponen sustitutos", explica Silvia Rodríguez, que forma parte de la asociación de vecinos de Puerto. Como bien explica Rodríguez, no es la primera vez que los vecinos adscritos al consultorio de Las Caldas se quedan sin servicio médico. "Ya ha pasado bastantes veces, aunque no por tanto tiempo. A nosotros nos supone un trastorno importante porque en la zona hay población envejecida y tener que desplazarse hasta el Cristo es un problema", señala la representante vecinal, sobre un servicio que tiene mil usuarios. Las asociaciones vecinales de Las Caldas, Puerto, Siones y Caces tienen previsto reunirse mañana para tratar el problema y redactar un escrito que será dirigido a las administración. "Hace unos tres años ya hicimos una recogida de firmas, esperemos que esta vez se nos haga caso", subraya Silvia Rodríguez.