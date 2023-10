Trubia prende la mecha de la industrialización

El día 11 de julio del año 1797 se puso en marcha el primer horno alto alimentado por coque de la Real Fábrica de Municiones Gruesas de Trubia en presencia de autoridades civiles y militares de la época, un intento que, a pesar de ser fallido, sentó las bases para el futuro desarrollo de la industrialización en Asturias y en toda España. Figurantes caracterizados al detalle representaron ayer en la plaza del general Ordóñez, más conocida como La Plazoleta, los acontecimientos que se desarrollaron durante aquella jornada, una iniciativa de la Asociación Histórico Cultural "El Volcán 1797" que este año cumple su segunda edición y que sirve para mantener viva la historia de Trubia.

La primera colada de "El Volcán" –así se bautizó a aquel alto horno– no resultó como se esperaba. La sustitución de la madera por el coque como combustible para la producción no fue fructífera en aquella ocasión. "Salió muy sólida y demasiado gris, pero para que haya un éxito tiene que haber primero algún que otro fracaso. Hay que tener en cuenta que lo que se intentó en Trubia no se logró hacer hasta mediados del siglo XIX, pero lo que sí se puede decir es que fuimos pioneros y que aquello fue muy importante para la industrialización del país", asegura Roberto Suárez Menéndez, que es autor de varias publicaciones sobre la Fábrica de Armas y el impulsor de las recreación.

El acto de ayer comenzó con la recepción a las autoridades de la época, que no quisieron perderse el acontecimiento. No faltaron Fernando Casado de Torres –el ingeniero jefe de la Marina que eligió Trubia para que se instalase la Fábrica de Armas– los alcaldes de Grado y Oviedo y el mismísimo Gaspar Melchor de Jovellanos, un ilustre invitado. También aparecieron los mineros que bajaban el mineral de hierro de Castañedo del monte en un carro del país o el obispo Juan de Llano Ponte para bendecir el horno alto. Al final, salió la colada, que enfadó a las autoridades al no ser válida. El acto se cerró con figurantes y público entonando el himno de Asturias.