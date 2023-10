Bendones, un lugar que mira por encima a media Asturias

Desde la localidad ovetense de Llobera, a 410 metros de altitud sobre el nivel del mar, la vista alcanza a divisar las chimeneas de la central térmica de Aboño, situada en el concejo de Carreño, cerca de Gijón. Hace un día espléndido, el cielo está totalmente despejado y, cuando se dan esas circunstancias, este punto de la parroquia de Bendones se convierte en un mirador privilegiado que tiene a media Asturias rendida a sus pies. "El otro día estuvimos viendo los fuegos artificiales de San Mateo perfectamente, sin agobios y seguro que mucho mejor que los que fueron a verlos a Oviedo. También se ven los de Gijón", explica José Naves Nomparte, que tiene 82 años, los mismos que lleva viviendo en Llobera. "Mira que tengo edad de sobra para viajar con el Imserso desde hace mucho, pero nunca quise ir a Benidorm porque hace mucho calor. Yo aquí estoy muy a gusto, no lo cambio por nada. Además, la ‘muyer’ tiene miedo a montar en avión y para ir a cualquier sitio en autobús son muchas horas", explica el hombre.

José Naves Nomparte, al que todo el mundo conoce como Pepe el de Llobera, nació en el año 1941 en una casa que ya no existe. Allí vivía con sus padres, sus abuelos y unas cuantas vacas, que abundaban en el pueblo y eran fundamentales para sostener las economías familiares de la época, al igual que las huertas. "Tuve una hermana que falleció al nacer, cuando yo tenía un año, así que puede decirse que soy hijo único. Eso no era muy habitual en una época en la que en cada casa eran al menos cinco o seis hermanos", explica. "Mi padre, que se llamaba Nicanor, trabajaba en la Fábrica de cemento de Tudela Veguín. Recuerdo que se levantaba sobre las tres de la mañana y que iba andando por los montes. Eran como cuatro o cinco kilómetros de distancia", añade Pepe el de Llobera. Su madre, Luisa Nomparte, murió joven, cuando tenía 42 años. "Trabajé desde muy pequeño con los animales y también la tierra, de aquella eso era normal, pero al quedarme solo con mi padre hubo que apretar aún más", afirma.

A los seis años, Pepe entró en la escuela de Bendones. La profesora se llamaba Doña Lucía, "era muy buena y tenía mucha paciencia" con los más de treinta niños que asistían a sus clases, que eran "guajes de Bendones y de otros sitios de alrededor". Cuando él o alguno de sus compañeros cumplían años, Doña Lucía les regalaba castañas y hacía "fiestas" en las que se lo pasaban "como los indios", explica. Ahora en Bendones ya no hay colegios. Los niños que viven en la parroquia acuden a centros de Oviedo o a Tudela Veguín. No es que haya muchos, pero en los últimos años han llegado a la parroquia matrimonios jóvenes con hijos y eso ha servido para "dar cierta alegría" a la zona. "Se han restaurado algunas casas antiguas y viene gente preguntando para trasladarse a vivir aquí desde la ciudad, aunque ya no quedan terrenos en los que se pueda construir. Ya se interesaban desde antes de la pandemia, pero después del aislamiento ese interés fue a más", asegura Azucena Fernández, que se suma a la conversación junto con su suegra América Rodríguez, que tiene 92 años, es la más veterana de Llobera y además tiene un nido de ametralladora de la Guerra Civil en una parcela de su propiedad.

Rubén Fernández, que es celador en el HUCA, es uno de los más jóvenes del pueblo y es "de los nuevos", aunque tampoco ha llegado desde muy lejos. "Antes vivía en Villamiana (Limanes) y ahora estoy aquí con mi mujer y mis hijos. Tardo cinco minutos en llegar a trabajar y tenemos la ventaja de vivir en un pueblo. Lo único malo es que no tenemos un servicio de internet por fibra", aprovecha para reivindicar.

Al banco que Pepe el de Llobera comparte con LA NUEVA ESPAÑA, en lo que llaman La Plazoleta, van llegando más vecinos. Entre todos hacen memoria y recuerdan "tiempos mejores", como cuando Vicente Díaz fue la estrella del cartel de las fiestas de Bendones, que antes se ponían "a reventar" y ahora ya hace años que no se organizan "porque ya nadie se involucra y queda mucha menos gente de los clásicos". También salen a relucir las partidas de cartas que se montaban en "Casa el Cuco", que era el único bar-tienda que había en el pueblo, o la figura de "Kiko Tapinos", un hombre que en su día fue una especie de alcalde de barrio y que consiguió muchas mejoras para la parroquia. "Siempre decía que tenía una chaqueta que servía para todos los partidos políticos. Si no llega a ser por gente como él estaríamos olvidados. En este pueblo tuvimos que pagar todos los vecinos para que se nos pusiera la luz pública y para que se construyera la carretera", asegura Azucena Fernández.

Pepe vuelve a echar la vista atrás. Aún se acuerda de cuando en Bendones se utilizaban lámparas de carburo o candiles de aceite para poder iluminar las casas o de cuando había que ir a por agua a la fuente de Les Peñeres, donde ahora hay "un lavadero que se encuentra en muy mal estado". Repasa sus años trabajando en la tejera que había en el cruce de San Esteban, el tiempo que pasó en un almacén de materiales de construcción en la calle Fray Ceferino de Oviedo o su empleo en Mantequerías Arias, en Ribera de Arriba, donde se jubiló. De aquella tenía un Seat 850 que compró de segunda mano por 200 pesetas –al cambio poco más de tres euros– y que hizo muchos viajes entre Llobera y Vegalencia. "Aquel coche ‘acarretó’ a mucha gente", asegura. Tampoco olvida cuando todos los chavales de Bendones iban al baile a Veguín, al Naranco o al Pitu (en San Esteban), entre otros muchos sitios. Así conoció a Manolita Suárez Mier, que es natural de Morente (Cruces) y sigue siendo su esposa. "A mí me gustaba mucho bailar y bailaba con todas las que podía, pero elegí a la mejor", defiende entre risas Pepe el de Llobera. "Me acuerdo perfectamente de que fue en Colloto", subraya.

En estas, llega el coche de la cartera y le deja a Azucena Fernández unos cuantos sobres. "Viene sólo cuando algún vecino tiene correo, no todos los días", explica. "El que viene a diario es el panadero. El pescadero pasa por aquí dos veces a la semana y los que venden vino cuando los llamas", señala la mujer, que a pesar de tener un piso en Oviedo no sale del pueblo. "No echo de menos la ciudad para nada. Aquí no me aburro ni un segundo", asegura. Bendones tiene una población de 220 personas, pero el censo aumenta los fines de semana y en periodos vacacionales. "Mis nietos no quieren salir de aquí. Cada vez que vienen hay lío para que se vayan. Uno de ellos no quiso bajar este año ningún día a San Mateo. Aquí están todo el día jugando y en libertad", explica la mujer. "Cuando no hay clases o la gente no trabaja por algún motivo viene mucha más gente a los pueblos, eso pasa en todos los sitios", añade.

Una joya prerrománica

Aunque en Bendones se encuentra uno de los tesoros del prerrománico asturiano, la iglesia de Santa María, los vecinos más devotos van a misa a San Esteban. "Aquí no hay mucha gente y por eso hay pocas misas. Eso sí, ahora han arreglado el camino de acceso, pueden bajar autobuses, y viene mucha gente de visita porque es un auténtico monumento", presume Pepe el de Llobera. "Estamos muy orgullosos de nuestra iglesia", añade el hombre. Lo que menos les gusta a los lugareños son las malas comunicaciones de la parroquia en materia de transporte público o tener que desplazarse hasta el ambulatorio de Oviedo cada vez que tienen que ir al médico. "Eso es lo único malo que tenemos aquí. Necesitamos el coche para todo, pero bueno, nos ayudamos unos a otros y vivimos muy felices", asegura Pepe, que se pasa los días "trapicheando" con su tractor, en compañía de su burra "Kitty" y esperando la visita de su nieta Paula, que vive en Madrid y es bailarina profesional. "Es guapísima. Y lista como nadie", repite con la fotografía de la joven en la mano. Se le cae la baba.