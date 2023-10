"Quiero que en ‘Miss Teen Universe’ se note que soy de Asturias"

"Cuando era pequeñita empezó todo. Mi familia es de Venezuela y allí se lleva el tema de los certámenes de belleza. Yo ya era súper coqueta y mi abuela siempre me decía ‘tienes que ser modelo’. Muchas veces sueñas con cosas lejanas. Esforzándote y creyendo en ti, las puedes alcanzar. Voy a representar a España y no pensaba conseguir algo así tan pronto. Estoy súper orgullosa". El sueño hecho realidad de la reina de la belleza Sorsha De Luca tuvo sus primeras pinceladas en la infancia y se materializó en la adolescencia. Lo que no previó fue su rápido ascenso ya que la ovetense, de veinte años, competirá por el título mundial de "Miss Teen Universe" en un certamen intercontinental. El evento se celebrará entre el 20 y el 27 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Sorsha llegó a Oviedo con dos años y vivió en la zona de El Campillín. Estudió primaria en las Escuelas Blancas, pasando luego a otras instituciones como el Clarín, la Milagrosa o el Santo Ángel. Fue una gran aficionada al deporte, militando en el Club Oviedo Atletismo y el Club Voleibol Oviedo pero, centrándonos en el modelaje la pasarela fue, con catorce años, el primer gran paso. Se formó durante tres años pero, al ganar experiencia, se dio cuenta de que "quería llegar más lejos". "En la pasarela sólo posas, muestras la ropa o desfilas y yo no quería eso. Quería mostrar mi personalidad y hacerme oír. Así me llamó la atención el mundo de las misses", explica la joven, que terminó inscribiéndose en "Miss Universo Asturias" en julio de 2022. Le gustó y consiguió el objetivo de trascender más allá de la pasarela. Fue un "viaje personal muy grande" que le dio la oportunidad de conocer a gente con distintas ideas y expresar las suyas. De Luca destaca el proyecto social que todas las chicas tienen que presentar en su candidatura en estos festivales y al que se dedicarán en caso de salir como reinas. La materia del suyo fue el mundo animal: "Es un tema que me apasiona y para hacer una buena presentación debes tener las ideas muy claras, tienes que prepararte".

La modelo se alzó con la corona de "Miss Teen Universe Spain" en el mes de junio tras destacar en febrero en el "Miss Teen Supranational" de Forever Queens. Allí quedó segunda portando la banda de Asturias. El "virreinato" propició que llegase su oportunidad internacional. "Miss Teen Universe" contactó con su manager, Flavia Acosta, y le dijeron que querían a la asturiana como representante de España en su concurso mundial. La veían, según De Luca, "con mucho nivel y capacidad". La noticia fue "bastante impactante" porque nunca había ido a un internacional. "Representar a España no es sólo ser guapa. Tienes que demostrar quién eres y qué quieres, cómo mejorarías el mundo si ganases. Es algo que a mí me impresiona mucho. La reina trabajará durante un año en las ideas que defienda".

Sorsha desvela que en Barranquilla quiere hacer algo que "le salga del corazón": se refiere a enfocar su proyecto social en la diversidad funcional, un tema que le toca de cerca en el ámbito familiar. Asegura que le gusta la integración social y opina, con conocimiento de las aulas de ese tipo, que la educación es "muy importante". "Si se enseña a ver a estos niños como uno más todo irá bien", explica la modelo que, actualmente, está preparando visitas a colegios y contactando con organizaciones como ONCE. Si vence su intención es ayudar en hospitales infantiles o centros de acogida ya que le encantan los niños.

El "training" del concurso ocupa gran parte del tiempo de Sorsha. El show constará de un "opening" de baile, varios desfiles con diferentes prendas y vestidos de gala, una prueba de talento y la presentación del proyecto social. "Al final son siete días en los que te están evaluando continuamente y que culminan en la gala. Desde que bajas del avión estás en una competición en la que representas a tu país y tienes que saber cómo actuar adecuadamente en cada momento", detalla muy concienciada con esta responsabilidad. Por ello, viaja a Madrid casi todos los fines de semana para mejorar en materias como el desfile en pasarela, la oratoria, el baile o el posado fotográfico con un preparador de misses junto a otras cuatro jóvenes, quienes también representarán a España en diversos concursos. En la capital de España su vida cambia por completo: nota "el acelerón" y echa de menos "la tierrina". "Me encanta ver el paisaje cuando vuelvo a Asturias, la tranquilidad. No dejaría por nada de vivir aquí. En el certamen me gustaría llevar algo que la represente y quiero que se note que soy de Asturias, mi paraíso natural", promete.

Sorsha De Luca quiere forjarse un futuro en la moda pero también prepara un posible plan B. Actualmente compagina el modelaje con un trabajo que le permite pagar sus estudios de Enfermería. "Soy consciente de que todo esto puede tener fecha de caducidad. Si con cierta edad no llegas a tener un nombre la gente te olvida. Si ocurre me gustaría poder hacer una vida normal con mis estudios", explica, haciendo hincapié: "Hoy estas aquí pero mañana… No lo sabes".