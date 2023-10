Los alumnos del Fleming y el Gesta, "matrícula de honor" en solidaridad

En la biblioteca del IES Doctor Fleming no cabía ayer ni un alfiler. Tampoco una pizca extra de amor y buen corazón. Los chicos y chicas del instituto homónimo y del CP Gesta culminaron el final de un proyecto del mes de febrero, el "San Valentín Solidario", que rrsultó un éxito (tenían previsto vender 500 claveles y y terminaron despachando 1.200). Decidieron donar la mitad de la recaudación a la Fundación Mensajeros de la Paz y el Padre Ángel en persona les visitó y recogió el cheque por un valor de 585 euros en el marco de una entrevista en la radio del IES, su "Radio Prestosa".

"Hay que crear muchas iniciativas y hacer amigos, como hemos hecho aquí. Gracias a esta empresa preciosa desayunarán mañana varios cientos de personas en San Antón (su parroquia madrileña). Sólo me queda deciros gracias", agradece el sacerdote, que confiesa emocionado: "Es bueno el que quiere y se deja querer y hoy me siento un guaje, como todos éstos".

Uno de los momentos destacados del radioprograma fue cuando el párroco relató su historia con un niño llamado "Tinín", al que ayudó en sus primeros tiempos al frente de Mensajeros de la Paz: "Él tenía siete años, le recogí y le llevé a la casa cerca del seminario. Le pregunté si le había gustado la llegada y me dijo que lo que más fue que le recibí con un beso. ‘Nunca nadie me había dado un beso’, me confesó con tristeza. Más tarde intentó intentó tomar pastillas y suicidarse porque decía que nadie le quería. Todos necesitamos diálogo y amor". El relato emocionó a la sala, en especial a la concejala de Educación, Lourdes García, que asistió al acto y resaltó la labor del Padre Ángel tendiendo la mano del Ayuntamiento y su concejalía "para cualquier iniciativa o propuesta".

Nacho García, profesor en el Fleming de Gestión Administrativa en FP Básica e impulsor del proyecto solidario, se siente "muy orgulloso de la experiencia" que consistió en convertirse en emprendedores para donar el beneficio obtenido a la sociedad, en este caso a la ONG del vicario asturiano.

"Lo que hemos vivido aquí es una transmisión de valores y palabras de esperanza que acogemos. Vamos a luchar para intentar seguir esa línea de actuación que nos ha dejado entrever el padre con sus intervenciones". Con estas palabras se dirigió al sacerdote el director del IES Fleming, Santiago González.