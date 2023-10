Hacienda inicia la atención al público en Palacio Valdés por la reforma de su sede

Las personas que deban o deseen realizar trámites con Hacienda tienen nuevo lugar al que dirigirse en Oviedo. Los servicios de atención al público de la delegación territorial de la Agencia Tributaria en Asturias ya trabajan en sus nuevas dependencias del callejón de la calle Palacio Valdés. La que fuera sede de las oficinas de Recaudación municipal entre 2010 y 2016 es una de las cuatro dependencias por las que se han repartido los 300 funcionarios instalados hasta ahora en el convento de Santa Clara, cuyas obras de rehabilitación comenzarán de manera inminente y se alargarán hasta finales de 2026, tras una inversión de 13,71 millones de euros.

El viejo convento situado en la parte trasera del Campoamor era escenario este miércoles de unas intensas labores de desmontaje y preparativos. Tres grandes camiones de mudanza se apostaban en sus diferentes puertas para la retirada de mobiliario y materiales reutilizables. En el parking, totalmente desierto de coches, un operario lanzaba desde una ventana cartones y papeles a un gran contenedor de obra.

El habitual trajín de gente entrando y saliendo del inmueble ubicado entre las calles Santa Clara, Pepa Ojanguren, Alonso de Quintanilla y Manuel García-Conde se distribuye ahora en cuatro escenarios distintos repartidos por distintos puntos de la ciudad. Además de las oficinas reabiertas en Palacio Valdés, Hacienda ha acondicionado oficinas en el número 5 de la avenida de Santander, en las inmediaciones de la Losa de Renfe, en el número 5 de la calle Fruela y en el número 5 de la también céntrica calle San Francisco.

Inicialmente, el plazo de ejecución de las obras, financiadas por el Ministerio de Hacienda, es de tres años, lo que fija inicialmente el último trimestre de 2026 como fecha prevista para la reunificación de todos los servicios en el viejo convento levantado en el siglo XIII.

Los servicios tributarios serán reunificados en el antiguo edificio religioso a finales de 2026

Hasta entonces, la avenida de Santander acoge a buena parte de los empleados públicos del servicio de Inspección de Hacienda. En la calle Fruela trabajan ya unos 80 empleados destinados a servicios de Aduanas, Recursos Humanos, Informática, la Jefatura de la Delegación y los Servicios Jurídicos de la misma, mientras que la calle San Francisco se encuentran ya activas las oficinas de la Delegación Central, así como las áreas de Recaudación y Gestión.

El ministerio de Hacienda acometió en los últimos meses todos estos locales mediante pequeñas obras que supusieron una inversión cercana al medio millón de euros.

En el caso de la atención al público, los primeros usuarios comenzaron a pasar por Palacio Valdés en la mañana de este martes. "No sabía que traían las oficinas aquí hasta que me citaron en esta dirección que me parecía rara", apuntó una usuaria que tan solo unos días antes había acudido a hacer otro trámite al antiguo convento de Santa Clara. "La verdad es que no hay mucha diferencia. Son solo unos metros de distancia entre una sede y otra", añadió la misma contribuyente.

Los trabajadores también mostraron su conformidad con esta mudanza, en principio temporal. "Es lo que toca, si es para mejorar la otra sede, que estaba ya vieja, bienvenido sea", indica un empleado, subrayando que algunos compañeros no volverán a trabajar en Santa Clara: "Alguno que otro se jubilará ya aquí, y seguro que la obra se alarga todavía más de los tres años".

A pesar del cambio de sede, el hecho de que la práctica totalidad de las gestiones se hagan mediante cita previa ha evitado grandes trastornos a los ciudadanos. No obstante, algunos de los contribuyentes admitieron dificultades para dar con las nuevas oficinas. "Llegué preguntando, pero están demasiado escondidas", dice un contribuyente de Villaviciosa, al que el traslado de las dependencias pilló con el pie cambiado. "Vine a la calle Palacio Valdés, pero no sabía que tenía que meterme por un callejón", puntualizó.

La rehabilitación integral de la sede ovetense de la Agencia Tributaria, una vieja aspiración que data de 1994, consistirá en la reparación y refuerzo de la estructura, numerosas intervenciones en el interior del inmueble y en su compartimentación, además de actuaciones en las fachadas y la cubierta. El edificio, reformado en 1960 por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao, fue declarado Bien de Interés Cultural en 2006.