Oviedo ve inminente el acuerdo definitivo para recuperar la fábrica de La Vega

La intención de la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes) de hacerse cuanto antes con los terrenos de La Vega, en Oviedo, para construir un millar de viviendas protegidas y asequibles no será un impedimento para que el Ayuntamiento siga tramitando el convenio urbanístico sobre el futuro de la Fábrica de Armas con Defensa y el Principado. Así lo explicó ayer el concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, después de que este periódico revelara que tras la culminación de la "operación Campamento", una compra de terreno similar por la que Sepes se hace con los viejos cuarteles de la carretera de Extremadura, en Madrid, la adquisición de La Vega pasaba a ser prioritaria. En el Ayuntamiento consideran, además, que con este movimiento se acelerará el envío del documento que confían en aprobar en el Pleno "a la mayor brevedad".

Cuestión distinta es si la autorización de esta compra entre ministerios obligaría a rehacer de nuevo el convenio. Cuesta es, en este sentido, cauto pero optimista. "Depende del momento en que se produzca esa circunstancia", aclara. Si la autorización a Sepes para que pueda comprar La Vega se dilata, el concejal no ve "ningún inconveniente" en seguir tramitando el convenio. "Una vez que se nos remita por parte del Ministerio de Defensa la versión definitiva y podamos continuar con los trámites necesarios para aprobarlo, lo haríamos, y en el momento en que se produjera esa adquisición, Sepes se subrogaría", explica.

El hecho de que el planteamiento de Defensa parta de unos aprovechamientos urbanísticos (un 70% de vivienda libre) con los que se financia la operación y de que Sepes, al contrario, se hace cargo directamente de la promoción de vivienda asequible, no invalida tampoco el convenio, insiste el concejal de Planeamiento. "No tenemos que olvidar que de lo que estamos hablando ahora mismo es de la firma de un convenio. La tramitación urbanística irá en los instrumentos de desarrollo ulteriores. Aquí de lo que se trata es de que seamos capaces de definir los derechos y obligaciones de cada parte. En lo que el Ayuntamiento compete, y en lo que no hay variación es en la obtención de la mayor parte del suelo, de las naves, para la titularidad pública".

El hecho de que los aprovechamientos urbanísticos, que en ningún caso pasarían a manos municipales, sean viviendas de promoción privada o pública no afecta a esa cesión que Cuesta cifra en el 80% de toda la parcela. "Nada de eso debería verse condicionado por el acuerdo entre Sepes y Defensa", zanja.

Un escenario que arroja más incertidumbres es ese en el que el Consejo de Ministros aceleraría mucho y habilitaría la compra antes de que Defensa hubiera mandado la última versión del convenio al Ayuntamiento. En ese caso resultaría más complejo definir la fórmula jurídica. Si Sepes podría todavía subrogarse al convenio, habría que volver a hacerlo o se sumaría como una cuarta pata, junto al Ayuntamiento, el Principado y Defensa.

Esa posibilidad no figura, no obstante, entre los planes del Ayuntamiento, porque una de las consecuencias de la firma inminente de la "operación Campamento", que esta semana ha sido habilitada por el Consejo de Ministros, es que Defensa acelerará los trámites para acabar de redactar el convenio en su nueva formulación. Así lo considera Nacho Cuesta, quien manifiesta, a la vez, su contento ante el hecho de que haber despejado esa operación en Madrid sitúa ahora a La Vega como la prioridad en los dos ministerios, Defensa y Mitma (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), del que depende Sepes. "La valoración tiene que ser necesariamente positiva", recalca Cuesta. "Se ha cerrado una operación similar a la de Oviedo aunque de mayor envergadura que venía desarrollándose desde antes y el hecho constatado por Defensa de que una vez cerrada la operación de Campamento la máxima prioridad es La Vega es un aliciente muy grande", explica.

En esa situación, lo que espera ahora el gobierno local es "que esta disposición suponga que se pueda acelerar en la medida de lo posible los trámites administrativos y que esa modificación del convenio se nos pueda remitir a la mayor brevedad para que desde el Ayuntamiento podamos comenzar con toda la tramitación urbanística subsiguiente". Aunque esas modificaciones llevan dos meses paralizadas, la comunicación con Defensa, recalca el concejal, "es constante". "Y lo que nos transmiten es que se están culminando la tramitación administrativa, los equilibrios de las cargas de una y otra parte, y una vez que todos los servicios se hayan pronunciado favorablemente nos la remitirán de inmediato".

Las modificaciones que está haciendo Defensa son el resultado de las presiones que ejerció el PSOE, principalmente, para que el convenio incluyera de forma muy explícita la referencia a los planes de Sepes de comprar La Vega para hacer vivienda pública. A este respecto, y preguntado por la situación "prioritaria" de la operación de Oviedo para los militares, el Grupo municipal Socialista se limitó a señalar ayer que su grupo "no se ha movido" de sus planteamientos. "Seguimos donde estábamos", concluyeron.