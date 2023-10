Alboroto, emoción, incluso gritos. Tres sustantivos que pueden definir el ambiente que se respira estos días en las aulas de Inglés del IES Doctor Fleming. ¿La explicación? Que un grupo de quince estudiantes finlandeses aterrizó el lunes en el aeropuerto de Asturias para pasar una semana completa en la región. Esta experiencia forma parte de un programa de intercambio impulsado por el departamento de Inglés del centro de Secundaria ovetense, hecho realidad gracias a los buenos oficios de Angélica Álvarez, su responsable y coordinadora.

El itinerario cuenta con actividades tanto dentro como fuera del centro, "el objetivo es que los alumnos finlandeses aprendan español y los españoles inglés, porque todos lo hablan bien, aunque también queremos que se lleven una experiencia cultural completa y enriquecedora", explica Álvarez.

En este intercambio participan alumnos de primero de Bachillerato del Instituto Seinäjoen Lukio, emplazado en la ciudad finlandesa de Seinäjoki, y sus iguales del IES Doctor Fleming. La actividad consiste en que los alumnos finlandeses disfruten una semana en casa de sus compañeros de intercambio, durante este mes de octubre, invirtiéndose la experiencia en octubre del año que viene, cuando los alumnos españoles viajarán a Finlandia para pasar otros siete días repletos de actividades lectivas y lúdicas.

"Me encantaría volver para disfrutar más de Asturias, pero estoy contenta por la bonita experiencia que me llevo. Oviedo es precioso, me sorprendieron especialmente las montañas, casi no tenemos montañas en Finlandia y mucho menos tan altas", cuenta Daniella Suing, una de las alumnas del intercambio.

Esa es quizá la prueba de que los asturianos son buenos anfitriones. Un argumento que refuerza Emmi Rintamäenpää, una de las dos profesoras que acompañan a los alumnos finlandeses en esta aventura internacional. "Apuntarse a un intercambio es una experiencia totalmente diferente a hacer turismo o viajar con tu familia. De esta forma aprendes mucho más y te empapas de las costumbres, comida y forma de ser de los españoles", indica Rintamäenpää.

Por su parte, los asturianos también parecen estar pasándoselo en grande con la experiencia. "Los chicos que estamos conociendo son muy amables, además esta semana nos ha dado la oportunidad de descubrir Asturias como no lo habíamos hecho antes", comenta David Patiño, estudiante del IES Doctor Fleming. A él se suma Marta Rodríguez, otra alumna del centro ovetense, que tiene "muchas ganas de ir allí porque es una cultura completamente distinta pese a ser un país que está dentro de la Unión Europea" y que ve este programa de intercambio como una "oportunidad única de aprender de primera mano cómo se vive en un lugar tan lejano a Asturias".

Codo con codo

Entre las actividades que realizaron finlandeses y asturianos, trabajando codo con codo, se encuentra una visita inicial por la ciudad, en la que recorrieron el casco antiguo e incluso entraron en la Catedral. También recorrieron la Ruta del Alba, fueron al Museo del Jurásico de Asturias y descubrieron la cueva de Tito Bustillo. Sin embargo, no todo es diversión, el jueves también asistieron a un día íntegro de clases en el instituto. El broche final lo pondrá el descenso del Sella, previsto para hoy.

"Creo que la experiencia es superenriquecedora, todos han aprendido algo, la colaboración entre países es fundamental y muchos siguen en contacto incluso después de finalizado el intercambio. Es una vivencia que te cambia", apostilla Rintamäenpää.

No obstante, durante los años de la pandemia, esta actividad hubo de suspenderse, y nadie sabía en aquel momento si la pausa iba a ser definitiva. "Es el primero que hacemos una vez superada la crisis que supuso el covid. En el Instituto Fleming estamos muy comprometidos con los intercambios y seguimos trabajando para poder hacer más", cuenta Álvarez.