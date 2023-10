El PP aprueba hoy las tasas de 2024, con el IBI congelado y ventajas a emprendedores

El PP tiene previsto aprobar en el Pleno especial de hoy, a partir de las nueve de la mañana, las nuevas ordenanzas fiscales del próximo año, las primeras que ha elaborado la nueva edil de Economía, Leticia González, y en las que, tal y como había anunciado, se congela el IBI general, se reduce el correspondiente a los grandes propietarios y se aumentan los descuentos a los dueños de locales que quieran poner en marcha un negocio, a los emprendedores. "Tocamos todas las ordenanzas que puedan ayudarnos a generar más actividad económica en la ciudad", resume Leticia González.

No serán, pese a las buenas sensaciones de las que hablaba el PSOE hace dos semanas, unas ordenanzas fiscales pactadas con la oposición. Los socialistas veían, precisamente, en la bajada del IBI a los grandes propietarios una pérdida significativa de ingresos que consideraban innecesaria. El gobierno local ha acabado aceptando tres enmiendas en total, dos de ellas del PSOE, pero rechazando los principales caballos de batalla de sus planteamientos fiscales.

En la Comisión de Economía celebrada esta semana el PP aceptó al PSOE la enmienda referida a la ordenanza número 100 por expedición de documentos administrativos mediante la cual se reducirán los derechos de examen en un 25%. También aceptaron la enmienda referida a la ordenanza 104 en la que se pedía pasar del 75% al 90% la bonificación a desempleados y personas con discapacidad en las tasas de procedimientos de intervención en instalaciones y actividades.

En el caso de Vox se aceptó una transaccional referida a la bonificación al 90% de las tasas de obras de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se acepta la rebaja en la tasa pero se deja finalmente en el 50%.

Por otra parte, Vox ha retirado algunas enmiendas que no se habían admitido debido a que afectaban a la viñeta, una ordenanza que no se modifica el año que viene y, por tanto, no es susceptible de incorporar enmiendas.

Lo que sí se lleva hoy al Pleno, tal y como había anunciado el PP, son las líneas maestras de su política fiscal, que reduce el IBI diferencial a los grandes propietarios, pasando del 1,3% al 1%. "Un paso más", explicó la edil de Economía, "dentro de nuestro compromiso de eliminarlo".

El IBI general no se toca pero se congela. Seguirá en el 0,54% (el rústico en el 0,77%), "un tipo muy razonable que lleva tiempo congelado", valoró Leticia González.

Lo que sí se toca, en todos aquellos puntos en los que el gobierno local de Canteli cree que puede tener alguna efectividad, son las tasas relacionadas con inicio de actividad y adecuación de locales comerciales. Ese capítulo incluye descuentos en las licencias urbanísticas de obras para reforma de locales para actividades comerciales, en los procedimientos de intervención en instalaciones y actividades para autónomos y microempresas y en otras tasas de obras para adecuar estos negocios. En términos generales, señaló la concejala de Economía, eran bonificaciones que ya existían en diferente grado, unas al 25% y otras al 50%, y ahora se han igualado todas al 75%.

Aunque se ha anunciado el compromiso de eliminar la plusvalía dentro de un año, de momento este impuesto se queda como está, con una bonificación del 95% en Oviedo para determinados valores catastrales que González asegura que cubren la mayoría de los casos. Además, recalcó, este año tampoco se repercutirá a los ciudadanos el coste disparado de la tasa de basura, con una previsión de 2 millones que tendrá que abonar el Ayuntamiento el próximo año.