La banda ovetense de heavy metal "Bestia negra" presentan este sábado en casa su disco debut, "Animal domination". El quinteto, una formación que trabaja dentro de los parámetros clásicos del metal, descargará su repertorio en la sala Gong en una sesión especial que ofrece un programa doble para la comunidad metalera. Junto a "Bestia negra" estarán los vigueses "No one aliver", que presentan a su vez su último trabajo, "Dont leave your child alone".

La sala abrirá sus puertas a las 20.30 horas y las entradas cuestán 10 euros en venta anticipada (Wegow) y 12 euros en taquilla. Para el reencuentro con su público de casa, "Bestia negra" ha preparado un programa especial en el que subirán al escenario a varios colaboradores, amigos de la escena y compañeros encima de las tablas.