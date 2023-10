Los estudiantes de Artes Gráficas del IES Pando claman por la falta de wi-fi

El 13 de septiembre comenzó el curso escolar en el IES Pando, pero sin wi-fi "ni nada parecido". Los alumnos de los ciclos de Artes Gráficas afirman haber sido "pacientes" y dado "margen" a Educación para hallar una solución. Así llegaron al 26 de septiembre, cuando presentaron un escrito en la Consejería con más de 70 firmas entre profesores y estudiantes. En el texto hacen constar su malestar por la falta de acceso a Internet, "un problema generalizado" en su centro, y que les está impidiendo desarrollar con normalidad las clases. A su reclamación suman "la falta de equipos informáticos y el estado deplorable" de los disponibles. Un cóctel que, según los estudiantes, hace "imposible" seguir con el plan de estudios y que viene supliendo "con sus propios medios materiales y técnicos".

"La Consejería nos dijo que contactarían con nosotros en los próximos días con una solución. Han pasado casi dos semanas y no sabemos nada", relata Raúl Corona, alumno de 1º del Ciclo Superior de Artes Gráficas. Él y sus compañeros explican que hay asignaturas en las que el software exige conectarse a la nube y que la conexión a la red requiere "un uso constante" en sus estudios "tanto para apuntes, ver ejemplos, etc", lo que vienen salvando "usando los datos de sus móviles". Además, son treinta alumnos y "en el aula con más PC solo hay veinte", que, además, "están obsoletos y se cuelgan porque apenas soportan los programas de diseño". Algunos tuvieron que adquirir un ordenador "ad hoc", como Daniel Conde: "Yo lo he hecho pero para otros quizá sea un gran esfuerzo o no puedan", explica, ya que un equipo destinado a tal fin "no suele bajar de los 700 u 800 euros".

Desde Educación informan de que la incidencia en la red del IES Pando se debe al "cambio tecnológico". La Consejería está sustituyendo las líneas convencionales por fibra óptica en varios centros educativos. Así, "prevén visitas de técnicos del Principado a las instituciones afectadas para conocer los problemas específicos y dar soluciones individualizadas".