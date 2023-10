"Necesitamos más que sidra y gaita", dicen los centros de la diáspora asturiana

El Gobierno regional anunció ayer, ante los representantes de los centros asturianos de todo el mundo, nuevas medidas para que no se pierda el sentimiento de pertenencia a la región entre los emigrantes. Lo hizo durante el pleno anual del Consejo de Comunidades Asturianas, celebrado ayer en Oviedo, donde sus miembros expusieron algunas inquietudes relacionadas con el futuro. De una manera gráfica, las sintetizó el asturargentino Raúl Estrada al afirmar que, para ganar brío, los centros de la diáspora necesitan ofrecer "más que sidra y gaita".

El Principado anunció que impulsará la celebración del IV Congreso Mundial de Asturianía en 2024 y que duplicará las plazas de la Escuela de Asturianía, que encara su séptima edición. Además, se recuperarán los cursos de verano de la citada escuela con el objetivo de "promover el conocimiento y la difusión de la asturianía dentro y fuera de la comunidad autónoma". En los próximos años se celebrarán dos programas de este tipo, uno en España y otro en el extranjero.

El citado Raúl Estrada, presidente del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia (en la Patagonia argentina), manifestó su preocupación antes del pleno: "Sólo con sidra y gaitas no sirve para atraer gente. Necesitamos una oficina comercial que tenga que ver con lo que hay a un lado y a otro del charco". No obstante, la sensación general entre los representantes de los centros tras la reunión era de satisfacción con las propuestas del Principado. "Lo que nos dicen desde el Gobierno de Asturias tiene muy buena pinta", valoró Estrada.

Al pleno asistieron la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo; la presidenta del consejo, María Antonia Fernández Felgueroso, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano. También hubo representación de la FADE, de las distintas formaciones políticas y de los sindicatos. Durante la reunión, se rindió homenaje a Begoña Serrano, directora general de Migración fallecida hace poco y que dará nombre a la Escuela de Asturianía.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, saludó antes del acto a los presentes y remarcó que los centros asturianos son "las mejores embajadas de la región". Y se comprometió a colaborar con ellos para intensificar las relaciones turísticas, comerciales y económicas, además de "fomentar el relevo generacional".

La vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, confirmó que se pondrá en marcha un Observatorio de la Emigración Asturiana de la mano del colectivo Asturias Compromiso XXI, para analizar el fenómeno de la nueva migración. Asimismo, se establecerán contactos con la Universidad de Oviedo de cara a explorar la posibilidad de impulsar nuevos programas de estudio.

Otro de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo es la denominada "Estrategia de Retorno Asturias", con la que se ofrecerá apoyo a las personas que vuelvan al Principado o tengan intención de regresar a la comunidad. Incluirá una Oficina del Retorno, que prestará asesoramiento y para cuyo diseño contará con la participación del Consejo de Comunidades. Su presidenta, Antonia Fernández Felgueroso, recalcó que "no es fácil subsistir" para los centros asturianos por la desaparición de generaciones. Y destacó que la pandemia provocó muchos problemas y cierres. Felgueroso también transmitió en el pleno su preocupación por los asturianos que viven en países como Venezuela y Cuba, "donde hay problemas para cubrir necesidades básicas". La responsable del Consejo estima que perviven unos 40 centros asturianos en todo el mundo, aunque algunos tienen una actividad intermitente.

El pleno contó con miembros dos centros asturianos de Madrid (el de la capital y el de Alcalá) y uno suizo (el de Laussane). La representación más nutrida fue de Sudamérica, en especial de Argentina. Los responsables de los centros de Buenos Aires, Santa Fe, Comodoro Rivadivia, Mar del Plata y Mendoza ejemplificaron el tirón de la asturianía en su país. Todos coincidieron en el potencial de Argentina como zona industrial. Ven necesaria una unidad de negocios paralela a los centros que establezca lazos. Aunque sin dejar de lado lo que crearon hace más de 100 años tantos asturianos enamorados de una tierra que tuvieron que dejar.

Las opiniones

Raúl Estrada | Centro Asturiano de Comodoro

«Se percibe más asturianía al otro lado del charco que en Europa»

Raúl Estrada se define como el embajador de «la asturianía más austral del planeta». Su padre trabajó en una fábrica de Mieres y se fue a Argentina en 1953 debido a la situación política de España. Más de medio siglo después, sus fabadas son las que se cocinan más cerca del Polo Sur, en la Patagonia argentina (2.000 kilómetros por debajo de Buenos Aires). Preside el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, una ciudad de 400.000 habitantes donde percibe «más asturianía que en Europa». Volverá a Oviedo el próximo septiembre, acompañado de una tuna para el Día de América.

Pilar Simón | Centro Asturiano de Buenos Aires

«Asturias es y será mi casa; mis hijos tocan la gaita y el tambor»

Descendiente de inmigrantes casinos, Pilar Simón es una pionera. Es la primera mujer y la primera argentina que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, con 108 años de historia. Sus padres le transmitieron el sentimiento de asturianía tras mudarse a la capital latinoamericana en 1950, «con un brazo detrás y otro delante». Simón hizo lo propio con sus hijos. «Ellos tocan la gaita y el tambor», afirmó al volver a una región «que sigue siendo mi casa». Ayer se reunió con el presidente Barbón como representante del rincón asturiano más grande de Sudamérica.

José Manuel García Vecino | Centro Asturiano de Mar del Plata

«Que el centro siga vivo es mi misión; cada año se nos muere alguien»

José Manuel García Vecino se levanta todos los días desde hace ocho años con una misión: mantener vivo el Centro Asturiano de Mar del Plata. Este gijonés, que sigue «enamorado locamente» de su ciudad, exhibe un acento híbrido entre asturiano y argentino, ya que se mudó a Buenos Aires con 16 años. El centro que preside se mantiene ocupado. Dispone de un profesor de gaita y de partidas de bolos, entre otras actividades. Aunque advierte que las nuevas generaciones ya no tienen el mismo interés que sus abuelos. «Cada año se nos muere algún miembro», lamentó.

Rosa María Suárez | Centro Asturiano de Mendoza

«La música y el baile son uno de los grandes enlaces para la comunidad»

Rosa María Suárez cambió Mieres por Mendoza junto a sus padres cuando tenía 14 años y su vinculación con el centro asturiano de esta ciudad, al este de los Andes, fue inmediata. Presidió la entidad durante dos periodos y ahora se desempeña como secretaria. Argentina cuenta con 15 centros asturianos, donde, en palabras de Suárez, «la música y la danza son el mejor enlace para mantener viva la comunidad». En Mendoza tampoco se pierden ninguna de las fiestas del Principado. Celebran todos los años los Huevos Pintos, el Día de Asturias o el Día de la Llingua.

Nayda Fernández | Centro Asturiano de Chile

«Es importante que vengan jóvenes con espíritu e ideas nuevas»

Entre tantos argentinos, Nayda Fernández es la embajadora de Chile en el pleno del Consejo de Comunidades. Su padre era de Peñamellera Baja y su vínculo con Asturias viene desde que nació. Se siente asturiana pese a su acento y bromea con que «aprendió a cantar el ‘Asturias, patria querida’ antes que a hablar». Residente en Santiago, trabaja con asociaciones de españoles en general y afirma que en Chile hay cerca de 600 familias que tienen vinculación con Asturias. Respecto al futuro de los centros, se mostró satisfecha al ver «a jóvenes con espíritu e ideas nuevas».

Leticia Valle | Colaboradora en Edimburgo

«Es positivo para los emigrantes que haya redes de apoyo fuertes»

Licenciada en Arquitectura, Leticia Valle emigró a Edimburgo en 2011, donde ha participado en diversos movimientos sociales de apoyo a españoles en el exterior. Contribuyó también como experta en la tramitación de la Ley de Asturianía, Señala que, pese a que los jóvenes, que emigran ya no se relacionan igual, «es positivo que haya redes de apoyo fuertes en el extranjero» para los asturianos. «Trabajar con el Consejo de Comunidades me ha generado una gran sensación de unión y hermandad. Hacen un trabajo fantástico y es algo que no puede desaparecer», expuso.