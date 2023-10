Una enorme cola de jóvenes sorprendió este martes a los viandantes de la céntrica calle San Francisco de Oviedo. El motivo no era esta vez conseguir entradas para un partido de fútbol o entrar en la discoteca de moda, sino comerse una hamburguesa gratis. La fila llegaba desde el local de esta conocida cadena de hamburguesas, situado a escasos metros del edificio histórico de la Universidad, hasta la plaza de la Escandalera, donde se agolpaban los últimos. Todo por irse cenado a casa y sin gastar un céntimo.

La promoción, celebrada sólo este 10 de octubre en todos los restaurantes de esta cadena en España, consistía en regalar cien hamburguesas gratis a las cien primeras personas que llegasen al local, que abría sus puertas a las 7 de la tarde. Estos jóvenes no quisieron perder su oportunidad e hicieron cola desde un par de horas antes pese al sofocante calor que azota Asturias en pleno octubre. Una vez conseguido el reto, no podían elegir el producto. Para que fuese gratuito, era obligatorio pedir la hamburguesa "Kevin Bacon", que lleva carne picada mezclada con trozos de bacon, cebolla crujiente y queso americano. La promoción no incluía ni patatas ni bebida.

Empieza a ser habitual ver este tipo de promociones en las cadenas de comida rápida, que atraen a jóvenes con productos gratis o a precios muy bajos, aunque esto signifique hacer una cola similar a la del concierto de tu grupo favorito.