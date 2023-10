Godos, donde a los 57 años "tovía yes una neña"

Pilar Guardeño llama a la puerta de una las casas próximas a la iglesia de Santa María de Godos y al cabo de un rato la recibe Francisco Suárez, al que todos conocen como Paco. La sobrina de este hombre que acaba de cumplir 87 años y lleva toda su vida en el pueblo fue clave para que Pilar y su familia se acabasen asentando en la parroquia. "Unos tíos de mi marido coincidieron con ella durante un viaje a Suiza e hicieron amistad. En una de sus conversaciones salió a relucir que nosotros estábamos buscando una casa en un pueblo cerca de Oviedo y Marta –que así se llama la sobrina de Paco– les dijo que en Godos había algunas para vender", explica.

Ella y su marido llegaron a Godos por recomendación de Marta, se enamoraron del entorno y acabaron comprando la casa de "Conchita el Pichu". Fue un acierto total. "Llegamos en agosto de 1994. Tenemos una casa maravillosa que hemos rehabilitado nosotros mismos, el sitio es precioso y me casé con un hombre guapo y bueno, no puedo pedir más. Por cierto, mi marido se llama José Eduardo, para que vea que siempre lo tengo presente", recalca entre risas.

Cuando Pilar Guardeño se estableció en Godos, en el pueblo había "mucho más ambiente" y estaba más vivo. "Había bastantes más niños que ahora. A mí siempre me gustaron mucho y antes de tener al mío jugaba con los de otras familias a la zapatilla por detrás o al escondite. Parecía el flautista de Hamelin porque todos andaban detrás de mí. Aquí nos conocíamos todos y yo creo que de aquella había más unión que ahora", explica. "Hubo una temporada en la que aquellos niños se hicieron mayores y los guajes desaparecieron, pero últimamente se ven algunos más. Se ha vendido alguna casa y otras están alquiladas a familias que tienen niños", dice Pilar. "Eso sí, habrá cinco o seis, como mucho. Los más pequeños van al colegio El Villar y los otros al instituto de Trubia. Viene a recogerlos un autobús a la carretera general", añade. "Cuando yo hice la Primera Comunión éramos doce guajes sólo de mi edad", apunta Francisco Suárez, que ya se ha unido a la conversación.

"Antes había al menos una persona en cada casa trabajando en la Fábrica de Armas de Trubia"

El transporte público también funciona bien en Godos. El autobús pasa cada media hora por semana y cada hora los sábados y los domingos. "Antes no había tan buen servicio. La verdad es que hay cosas que han mejorado mucho desde que yo llegué. Cuando vine todo esto no estaba ni asfaltado", afirma haciendo referencia a la zona que queda justo frente al centro social. Entonces Paco, que había estado bastante callado hasta ese momento, se ríe con sorna. "Pero si tu yes una neña, Pilar", le dice a la mujer, que tiene 57 años. "Cuando yo era un chaval acarreté grava durante meses para hacer todos los caminos del pueblo. Yo y todos los vecinos de aquella época", afirma Francisco Suárez, que asegura haber nacido "en un comedero de vacas" y haber trabajado "más que un burro" para llevar el pan a casa. "Tenía tres hermanas mayores y había que dar el callo", asegura.

Paco se lanza y hace alarde de una memoria privilegiada. Es como si abriese la caja de los recuerdos para repasar la historia de su parroquia. Y encima, con mucha guasa. "Lo que hoy es el edificio del centro social fue una escuela, pero hubo otra anterior que estaba en la carretera general. Ahí fui yo. El profesor pasaba mucha fame", asegura. "Por aquí venían camiones con manzanas de Proaza en dirección a Siero y a otros sitios en los que había lagares de sidra. Nosotros cortábamos los bordes de los sacos para que cayesen algunas y llevárselas al profesor", añade. A los 14 años Paco entró a trabajar en la Fábrica de Armas de Trubia. "De aquella era muy raro que en cada casa no hubiese alguno trabajando en la fábrica. Me echaron muy pronto, a los 61 me prejubilaron y me mandaron para casa", dice sin despeinarse, como si 47 años en el tajo no fuesen nada.

Francisco Suárez se afilió al Partido Comunista el mismo día que murió Franco, "con la Fábrica de Trubia llena de militares". Sus años de activismo le dejaron cicatrices. Durante una de las manifestaciones de los trabajadores de Santa Bárbara en Madrid, un "petardo enorme" le arrancó el dedo gordo del pie. "Yo estaba en el servicio de seguridad y había estado hablando con la policía para que todo estuviese tranquilo. Cuando arrancó la marcha me puse en uno de los lados de la manifestación y vi que unos niños venían corriendo por una calle que daba directamente a la que estábamos pasando nosotros. Alguien tiró el petardo hacia la zona donde estaban y yo fui corriendo a darle una patada para que no les pasara nada. Lo evité, pero me costó una buena avería", explica Paco, que tuvo que ser hospitalizado y las heridas le tardaron en cicatrizar dos años. "Unos compañeros recogieron el dedo, pero ya no servía para injertar", añade.

Después sigue hablando sobre Godos. Recuerda que cuando él tenía "12 ó 13 años" se derribó una iglesia que estaba en la parte de abajo del pueblo y que aquello "fue un crimen". Dice que, aunque él no es mucho de misa, aquel templo era muy bonito, que tenía un patio "hecho a base de regodones del río" y un pórtico en el que los vecinos se sentaban a hacer tertulia cuando hacía mal tiempo o el sol apretaba demasiado. "No tenía nombre, la llamábamos la iglesia de abajo. La tiraron para aumentar el cementerio", señala. También se acuerda de "Casa Conchita", el único chigre-tienda que había en Godos o de las partidas a las cartas que se jugaban debajo de una de las paneras de la localidad. Él no jugaba, prefería los bolos, pero eso también se lo quitaron. "En la bolera nos juntábamos los mayores y los jóvenes. Estábamos todo el día machacando los bolos", afirma Paco, que era "bueno" tanto "para la mano como para el pulgar".

Paco cuenta que cuando él era joven se bañaban en el río Nalón y salían negros como tizones, que iba a por agua a la fuente de "El Cuétare" y que conoció a su mujer, María Teresa del Rosario, un día que fue a vender una vaca a Proaza. "Le eché el ojo rápido", asegura el hombre, que afirma haber estado "en los bailes de media Asturias" junto a sus amigos porque empezó a salir con 14 años y contrajo matrimonio con 32. "Una vez fuimos cinco en burro hasta las fiestas de Siones. Atravesamos la montaña y estuvimos allí toda la noche. Cuando estábamos volviendo hubo uno que se llamaba Pepe Luis que se durmió encima del burro y acabó cayendo", explica con una sonrisa en la cara. También recuerda a personas célebres, como Constante, que tenía 95 años e iba "cada poco" a la tienda a rellenar su garrafa de cinco litros de vino, "más no".

Ahora la vida es más tranquila en Godos. Sus habitantes tienen que ir al médico a Trubia si están enfermos y el panadero pasa a visitarlos a diario. También viene el pescadero dos veces por semana, pero el resto de la compra tienen que hacerla fuera del pueblo. "Todo tiene sus pros y sus contras, pero nosotros no cambiamos esto por nada", subraya Pilar Guardeño, a la que también le ha servido de mucho escuchar a Paco para saber aún más del pueblo que la acogió con los brazos abiertos.