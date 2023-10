A Isabel Llano (Isasaweis) no le va el excesivo "frivoleo" de las redes sociales, al menos no como están planteadas en la actualidad. Lo suyo es comunicar, contar y buscar la cercanía con los miles de seguidores que ha ido atesorando a lo largo de los años. Ayer lo demostró en el Club Prensa Asturiana, que se llenó de fans dispuestos a empaparse de consejos para cambiar su vida.

Precisamente eso es lo que preconiza la escritora gijonesa en su nuevo libro "Come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida" (Planeta), el número 13º de una larga lista en la que hay un denominador común: "Cualquier hábito que adopta debe ser flexible con su modo de vida". Así lo explicó ella, que en los últimos tiempos ha experimentado un espectacular cambio físico, fruto de una alimentación sana y de un ejercicio pensado para hacer músculo y mantener el cuerpo a raya.

"Modas como la del ayuno intermitente no son para mí, no lo he hecho nunca ni lo haré porque me parece inflexible y muy difícil de adaptar a las cosas que pasan en la vida. Debemos bucar hábitos flexibles que podamos sostener en el tiempo", señala la influencer, que empezó a serlo casi sin saberlo, cuando el término ni siquiera se empleaba.

Isabel Llano, ingeniera informática, dio un giro radical a su vida en 2009. Pasó de impartir clases en un instituto de Cantabria a lanzarse al mundo de las redes sociales. Fue una decisión arriesgada, que ayer recordaba en la conversación que mantuvo con Amor Domínguez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. "Mi vida ha cambiado a mejor, en parte porque me guardo mis balas para cosas que me gustan y que no hago en el día a día, por ejemplo tomar la cerveza y las croquetas con mis amigas, los sábados".

"No debemos agobiarnos queriendo conseguir todo de golpe, hay que ir buscando la recompensa del día a día que es lo que te hace seguir adelante. Yo me hago todos los días una lista de cosas que voy a hacer, me lo apunto todo", recalcó. Isasaweis siempre se ha cuidado, pero en los últimos años, a partir de la etapa complicada que pasó por un divorcio, decidió realizar un cambio de vida total en alimentación, deporte y vida interior. Los resultados están a la vista. "Me siento tan feliz en mis zapatos y que quiero que todo el mundo se sienta así", recalca la bloquera que tampoco olvida un consejo para madres en crisis: "A mis hijos les enseño a tener paciencia, algo fundamental".