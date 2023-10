Cambios en el Centro Asturiano: Granda deja la presidencia tras cinco años y convoca elecciones

El Centro Asturiano comienza el proceso electoral para la reelección de su junta directiva pero ya existe un dato seguro: el actual presidente, José Manuel Granda, no reeditará su candidatura y deja el puesto que ocupa desde hace cinco años. En aquel momento tomó el relevo del actual alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, cuando este se lanzó a la aventura política, a finales de 2018; luego, salió ganador en la última elección, en 2019. "El club es muy grande y requiere mucho tiempo con casi 18.000 socios. Después de prestar servicios durante treinta años, ya aporté lo que tuve que aportar", confirma Granda, quien recuerda que ya se despidió en las fiestas y promete "que no hay marcha atrás" respecto a no concurrir al proceso, que culminará el día 17 de diciembre.

Por otro lado, comienzan las primeras cábalas sobre los posibles candidatos a sucederle. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el del histórico gerente del club, Gerardo Martínez, puesto que ostentó durante veintidós años hasta que se jubiló hace dos. "Me han llamado algunos socios expresando interés en que encabece una candidatura que están montando y quieren que vaya con ellos. De momento no hay nada y no puedo confirmarlo", detalla Martínez. El exgerente asegura estar sometido a una "gran presión" por la cuestión ya que está jubilado y ahora vive "tranquilamente". Al parecer también su familia es reacia al regreso habiendo dedicado más de dos décadas de servicio al Centro Asturiano, por la enorme dedicación y energía que requiere. "Es cierto que al Centro le debo muchísimo pero, de momento, no tomé ninguna decisión ni la tomaré antes del día 20", sentencia. Lo que tiene claro es que, si regresa, se lo "va a tomar con mucha calma". Expresa que, a día de hoy, las posibilidades de que dé un paso adelante como candidato son de "un 40% sí, un 60% no".

Por su parte, Granda dice no saber de ningún nombre y que hasta dentro de unas semanas, cuando se cumplan los plazos pertinentes para presentar candidatos y avales "no se puede asegurar nada". De otra manera, sí manifiesta haber escuchado rumores y voces que piden el regreso del antiguo gerente pero, en esta ocasión, para encabezar la junta directiva del club.

"Sí que se rumorea, podría ser lo de Gerardo, también lo escuché. Igualmente, hablé con él por la mañana y a mí no me dijo nada ni salió en la conversación", relata el actual presidente, que no descarta nada y manifiesta que sería un gran candidato: "Ojalá se presentase, me parecería maravilloso. Sería, incluso, la persona ideal". Granda se deshace en halagos hacia Martínez, a quien describe como un hombre "muy cualificado, que conoce muy bien el club". "Es una buena persona, además de un amigo", prosigue pero "tiene que ser él quien lo decida" porque, según el directivo del Centro Asturiano, cuando el exgerente se jubiló estaba un poco fatigado tras tantos años y la pandemia por el Covid, que fue "una época dura".

La convocatoria de elecciones para la que Granda predice que habrá "dos o como mucho tres" candidatos, inicia en octubre un proceso que terminará en diciembre. A partir del día veinte los socios podrán recoger los impresos correspondientes para la presentación de la candidatura y para la recogida de firmas o avales que las suscriban. Los aspirantes tendrán que entregar los respectivos documentos entre el 1 y el 15 de noviembre. El nombre de la nueva cabeza visible del club situado en el Naranco se conocerá el tercer domingo de dicimebre, el día 17, tras las votaciones que se celebrarán en su sede de la calle Uría.