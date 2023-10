Los alumnos del Bachillerato artístico del IES Aramo recibieron este miércoles una visita muy especial. La mezzosoprano segoviana Cristina Del Barrio, una de las cantantes de ópera con más proyección del panorama nacional, impartió una conferencia sobre artes escénicas en el centro, el único de Oviedo donde se imparte esta especialidad, tanto en primero como en segundo de bachiller. Más de 60 alumnos escucharon el coloquio de la artista con Nuria Blanco, profesora de música en el instituto y autora de varios libros sobre la materia. La artista desveló cómo es la vida de una cantante de ópera y resolvió las inquietudes de los jóvenes. Entre muchos otros temas habló de la gestión de los egos en el mundo artístico: “Todos los que estudiamos arte tenemos una sensibilidad especial, pero hay que saber que en este mundo el éxito no es lo mismo que la fama”.

La mezzosoprano se encuentra en Oviedo porque debuta en la Temporada de Ópera de la capital, en el Teatro Campoamor. Será parte del elenco de “Il Tabarro” y “Gianni Schicchi”, interpretadas los días 12, 13 y 14 de octubre. Los alumnos, entre los que hay alguno que quiere dedicarse al canto, ya disfrutaron de un ensayo y se empaparon de la experiencia de Del Barrio, que destacó su condición de artista por encima de la de cantante. “El trabajo en las artes escénicas se nutre de amor y vocación por el escenario. La base es el talento, pero tras una actuación hay muchas horas detrás de estudio”, remarcó. Por su parte, la profesora Nuria Blanco destacó la “profundidad dramática” como una de sus múltiples virtudes. Tras terminar sus estudios y probar fortuna como cantautora y con un grupo de jazz, su triunfo en un concurso de ópera en Milán le abrió las puertas de los mejores teatros de Europa e incluso de más lejos, ya que actuará en unas semanas en Amán (Jordania).

Después de escuchar su voz en “María de Buenos Aires” y “Cavalleria rusticana” (su obra más difícil de interpretar hasta el momento), Del Barrio reconoció que ahora haría un montón de cosas de manera diferente. La autocrítica fue otro de los temas del coloquio, pero siempre fuera del escenario. “Si hago todo lo que está en mi mano para hacerlo mejor, mi trabajo ya está hecho. Puede haber nervios antes, pero cuando te subes al escenario no puede haber miedo. Para mí sólo existe la música y disfrutar”, aseguró. La artista admite que ha visto a muchos compañeros vomitar antes de una función, algo que no acaba de entender: “Si lo vas a pasar mal haciendo un papel es mejor que no lo hagas”. Otro aspecto negativo de dedicarse a la ópera es el tiempo que se pasa lejos de casa, algo “duro” pero que para Del Barrio también tiene su parte positiva. “Intento enriquecerme de la cultura de cada sitio donde actúo. Aquí algún que otro cachopo me he tomado”, bromeó.

El aire como materia prima de los cantantes líricos fue otro de los temas tratados. La artista compartió con los alumnos algún truco sobre cómo prepara su voz antes de una obra, qué ejercicios de relajación hace e incluso recomendó el ajo como remedio para la congestión nasal. También habló de las particularidades del trabajo con los directores de escena, de la gestión de sus redes sociales, de la importancia de saber italiano o de la tolerancia al rechazo: “Los noes llegan todo el rato en esta profesión y tienes que asumirlo. Puedes llorar los altibajos pero nunca dejar de escucharte a ti mismo”.

A los alumnos les aconsejó “formarse todo lo que puedan y explorar al máximo sus oportunidades”. También tener a raya el ego y que no se les olvide que los artistas son “meros mensajeros de vida”. Además, les instó a utilizar algo que a priori parece negativo como elemento diferencial y puso el ejemplo de su faceta folklórica. “Al principio ocultaba mi gusto por lo tradicional, que canto jota, que bailo flamenco… Y desde que lo llevo como emblema me va mucho mejor. Hay que apartar ese mito de que en la ópera somos todos unos estirados”, remató.