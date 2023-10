La impaciencia y la ilusión se percibieron esta mañana en Trubia. Aromas que evocaban a tiempos pasados de la tradición cascarillera como la presencia de un coronel (en el pasado ese rango era la máxima autoridad en la Fábrica de Armas) se juntaron con otros nuevos, de sonrisas y juventud, en el izado de la bandera española organizado por Defensa en el IES Río Trubia, ubicado en el edificio de la antaño escuela de aprendices. En el acto se conmemoró no solo el Día de la Hispanidad, sino que se transmitió un profundo sentimiento de gratitud directo desde el corazón de Ucrania y se recordó la hermandad de España con Hispanoamérica, además de contar con representación de las distintas administraciones junto a Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional y Local.

“¡Ha estado muy bien! Estaba un poco nervioso cuando la íbamos a izar pero, al final, no fue para tanto. Mi compañera se hizo un poco de lio al principio y casi la pone al revés pero le recordé como se hacía”. Crístofer Díaz, alumno de 1º de la ESO en el IES Río Trubia y natural de Venezuela, relata con satisfacción pero con tranquilidad como acababa de jalar de la cuerda del mástil central, de los tres que se hallan a las puertas del centro, hacía tan sólo unos instantes. Su acción llevó a la bandera de España hasta lo más alto con la colaboración de una compañera, Diana Doroshenko. La niña, de trece años y compañera de curso del anterior, es refugiada ucraniana y recaló en Trubia, en concreto en el barrio de Soto de Abajo, con sus padres Yevgen y Olena tras el estallido del conflicto bélico entre Rusia y su país. Para ella y su familia es muy importante que los españoles estén orgullosos de su patria, para la que solo tienen palabras de agradecimiento. “Queremos dar las gracias por lo bien que se nos acogió y toda la ayuda que se nos prestó para estar aquí, para estar a salvo”, explica Diana acompañada de la sonrisa y asentimiento de sus progenitores, visiblemente orgullosos de su hija.

En cuanto al discurrir del acto, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo esperaba tras la verja del centro a la señal para entrar con su tradicional música y percusión. En el interior del recinto educativo, varios cientos de personas entre alumnos, padres y personal del centro, con las autoridades en la escalinata de acceso al edificio, hicieron “corrillo” para no perder detalle. También desde las ventanas y balcones se asomaban otros curiosos que prefirieron disfrutar del izado de la enseña patria desde las alturas.

El discurso desde Defensa que precedió a la entrega de la bandera por parte del delegado de su delegado en Asturias, el coronel Juan Luis González, al director del IES, José Antonio Sieres Vega, y a su izado solemne por los alumnos fue una oda a la efeméride del descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. “Este acto se lo dedicamos a la juventud en un instituto público por la Fiesta Nacional. Queremos explicarles lo que significa y hacer un homenaje a la bandera, que representa a todos los españoles y no hay mejor día que este”, manifiesta el alto cargo militar. No faltó el relato sobre el origen de la rojigualda: En tiempos de Carlos III se decretó la forma y colores actuales para reconocerse en las batallas navales, aunque el 13 de octubre de 1843 es cuando se constituye como bandera nacional, durante el reinado de Isabel II. Cerraría el acto el himno de España, interpretado por la Banda de Gaitas. “¡Viva España! ¡Viva!”, se escuchó desde varios grupos de alumnos, emocionados tras oír la interpretación. “Lo que no se conoce no se comprende, lo que no se comprende no se valora. Es un acto educativo para visibilizar los símbolos que nos representan a todos, no solo a los que aquí nacimos porque somos un país de acogida”, detalla el director del centro haciendo referencia a los alumnos que procedieron al izado.

Desde las administraciones, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García, agradece la invitación y resalta que la historia no es para avergonzarse y que todos deben conocerla, especialmente los niños en periodo educativo. “Acompañaremos siempre en estos actos y trabajaremos por la historia española”, manifiesta. En cuanto a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, declara que “las nuevas generaciones deben familiarizarse con nuestros símbolos con eventos como este que, además, siempre son muy bien recibidos por la ciudadanía”.