Un Desarme contra reloj en el centro social de Teatinos

Se acerca el II Concurso de Indumentaria de Época y en el centro social de Teatinos se trabaja a destajo en la elaboración de los trajes del Desarme. Ángeles Fernández, Marisa Iglesias, Mercedes Téllez, Carmen Folgueiras y Yolanda Casado tienen una misión: terminar antes de este sábado la vestimenta de las nueve personas que desfilarán por el centro de Oviedo representando al barrio. El trabajo comenzó la pasada semana, por lo que tuvieron menos de quince días para ponerse manos a la obra. Con las prisas hay algún que otro roce, pero todas coinciden en que lograrán su objetivo sin problemas: "La monitora del centro nos dice a todas horas que nos gusta trabajar bajo presión. Dejamos las cosas para última hora, pero al final siempre nos sale impecable".

El concurso premiará a los grupos mejor equipados con vestimenta de la época ovetense del siglo XIX, basada en las guerras entre carlistas e isabelinos. Todos los participantes formarán parte de una recreación histórica que se desarrollará en diversas zonas de la capital el sábado y el domingo. La devoción por disfrazarse y por la tradición es máxima, hasta el punto de que una de sus integrantes viaja desde Valladolid sólo para acudir al certamen. Ángeles Fernández es la presidenta de la asociación de Amas de Casa en Oviedo, en la que lleva 18 años y de la que forman parte la mayoría de participantes en el desfile. "Vamos al carnaval, la cabalgata... y nos entretiene mucho. Con el desarme hay más libertad porque cada una tiene su traje y reñimos menos", apuntó.

Aunque el proceso no está exento de riñas. "Hazlo más corto que esto lo pisas y caes", "tú madre lo haría así, pero esto no me entra" o "ya nos veo cosiendo el sábado" eran algunas de las frases que se escuchaban en el centro social, reconvertido a taller de costura. En el desfile participarán siete mujeres, una niña y un niño. Este último, de nueve años, será el único hombre que represente a Teatinos. "No sé por qué a los paisanos les gusta menos disfrazarse. A nosotras nos encanta", lamenta la presidenta. Ni la amenaza de lluvia para el sábado, les quita las ganas. "Es una pena, pero no será la primera vez ni la última que nos mojamos", aseguró Fernández.

Otro de los aspectos en los que no se pone de acuerdo el grupo, desde el buen rollo, es el objetivo que se marcan para el concurso. "Lo importante es terminar", dice Carmen Folgueiras, más pesimista con la preparación a contrarreloj. "Sólo queremos participar y pasarlo bien", apunta Yolanda Casado. Mientras que Marisa Iglesias es la más ambiciosa: "Participar está muy bien pero vamos a ganar que luego os ponéis resabiadas si quedamos en un puesto bajo".