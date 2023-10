La mayoría superan los 70 años y alguno hasta se ayuda de un bastón, pero en su día eran temibles dentro del cuadrilátero. Más de treinta antiguos boxeadores tuvieron ayer su ansiado reencuentro en Oviedo, que llevaban planeando desde antes de la pandemia. Lo celebraron en la céntrica calle Río San Pedro, con una espicha en la que mandaron los abrazos, las risas y las anécdotas. "Cuanto más nos pegamos en el pasado mejor nos llevamos ahora", afirma José Luis Naves, el exboxeador que organizó la cita con el objetivo de reflotar el deporte en la región. "Una vez te di tal paliza que me echó la bronca hasta tu mujer", bromeaba con el salmantino Jesús Canut, el único foráneo de todos, pero que se siente "como en casa" en Asturias. Participó en nueve combates en la región, donde trabó amistades que conserva hasta hoy.

Entre los asistentes había todo un campeón de Europa como José Ramón Gómez Fouz, que no sólo presume de sus habilidades en el ring. "Los recuerdos son muchos porque aquí soy el que mejor memoria tiene. Les digo a todos dónde ganaron y dónde perdieron", aseguró. El exboxeador lamentó la ausencia por enfermedad de Antonio Jiménez, conocido en el mundillo como "Gitano", que también fue campeón de Europa. Gómez Fouz recordó sus dos combates contra él (con una victoria para cada uno) y, sobre todo, la amistad que les une como ejemplo de la nobleza del boxeo. Por su parte, Naves añadió que la gente tiene un concepto equivocado del deporte: "Somos gente humilde y honrada".

A la cita también acudió el presidente de la Federación Asturiana de Boxeo, Manuel del Castillo, que puso en valor a los boxeadores asturianos e insiste en que hay cantera. "Tenemos los mimbres para ser una federación importante. A nivel de afición y de competición estamos en auge", valoró. Aunque sobre el presente del boxeo hay opiniones diversas. José García "Pepón" recalca que el boxeo de antes era mucho más puro y de cuerpo a cuerpo, algo que añora en la actualidad. Coincide con él Gómez Fouz, que dice que ya no ve boxeo "porque no lo hay". Cree que la actividad no tiene tirón porque "está mal visto" y porque "hace la competencia a otros deportes". Y reivindica su condición de deporte de barrio: "Si tienes un boxeador, te va todo el barrio a ver el combate. Eso no pasa en otros deportes, aunque algunos no quieran verlo".

En cambio, José Rubiera, subcampeón de España de boxeo que ahora triunfa en el tiro olímpico, cree que los púgiles actuales están mejor preparados y "machacarían a los de antes". Curiosamente, no le recomendaría a sus hijos el deporte en el que estuvo invicto profesionalmente: "Prefiero que hagan cosas donde se den menos golpes".