Veselin Topalov (Ruse, Bulgaria, 1975) excampeón mundial de ajedrez, se hizo famoso por su estilo de juego agresivo y arriesgado, siempre dispuesto a ganar y a ir más allá. Topalov ofreció ayer en el Club Prensa Asturiana las recetas que, a su entender, forjan a un deportista de elite y a un número uno del tablero. "El talento te hace subir de forma rápida, pero una vez arriba, debes trabajar mucho para mantenerte y progresar", señaló el ajedrecista, nacido en la emblemática ciudad de Ruse, en la orilla del Danubio y frente a la ciudad rumana de Giurgiu.

Con el tiempo, el destino le llevó a residir al lado de otro río, en Salamanca, bañada por el Tormes. En 1992 disputó un torneo en Santa Marta de Tormes y poco después se estableció en la capital salmantina.

"España al principio de la década de los noventa era ‘El Dorado’ para los ajedrecistas, ahora ya no hay tantos torneos presenciales y a los jóvenes que quieren jugar no les queda mas remedio que ir a diferenres países", recalcó el campeón, que estuvo acompañado por Silvio Danailov, ex jugador, que fue su entrenador, y Emilio López y Antonio Arias, presidente y coordinador, respectivamente del Club Ajedrez Oviedo 93, que celebra su 30º aniversario.

"La verdad es que cuando estás entre los 10 primeros todo el mundo tiene talento de sobra. Hoy en día todo ha cambiado mucho, no puedes guardarte una jugada", recalcó. "El ajedrez actual es demasiado conservador y deja poco margen a la creatividad", añadió el maestro.

"A veces ves que has llegado pero no tienes la fuerza real y debes trabajar duro, he visto mucha gente que simplemente lo ha dejado. Es un camino largo en el que se necesita constancia, indicó Silvio Danailov, que además de haber sido manager y entrenador de la selección absoluta búlgara nacional de ajedrez y entrenador de Topalov y Ruslan Ponomariov, es presidente de Honor de la Unión Europea de Ajedrez (ECU) desde 2014 y Presidente de la Federación Búlgara de Ajedrez desde 2011. "Muchas veces los padres frenan las aspiraciones de sus hijos animándoles a que se dediquen a una carrera mas segura; eso hace que muchos se queden por el camino", reconoció.

Topalov obtuvo el título de gran maestro en 1992 y fue campeón mundial el 27 de septiembre de 2005 en Argentina, en un torneo que enfrentó a los siete primeros del escalafón mundial excepto el ruso Krámnik, que declinó la invitación por considerarse él mismo campeón mundial de ajedrez "clásico" y el anterior campeón de la FIDE, Rustam Kasimdzhanov. Topalov perdió el título mundial en la última partida de desempate ante Krámnik el 13 de octubre de 2006 en una contienda marcada por la controversia y las múltiples acusaciones de ambos bandos.