El Ayuntamiento ultima una oferta por el Calatrava, que suma 3,3 millones de deuda

El fondo de inversión suizo Varia Structured Opportunities no tardará en recibir una oferta desde Oviedo por uno de sus activos: las tres plantas del edificio de Santiago Calatrava en la capital asturiana que un día albergaron un centro comercial. En la concejalía de Planeamiento, responsabilidad de Nacho Cuesta, trabajan para redondear una propuesta de compra que devuelva al uso ciudadano la parte sustancial de un edificio donde ahora funciona el Palacio de Congresos, un hotel, y las dos alas de oficinas del Principado de Asturias. En las últimas semanas ha perdido fuerza la posibilidad de la donación de dos de las plantas a cambio de condonar la deuda del inmueble. La deriva del centro comercial en sus últimos años de funcionamiento le llevó a acumular 3,3 millones en impagos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Y aunque en el Ayuntamiento hubo un momento en que la donación se planteaba como primera alternativa, el sentir ahora es que la compra de las tres plantas sería lo más razonable y ventajoso para el Ayuntamiento.

Lo que todavía está sin resolver es el uso que los dirigentes de la ciudad piensan darle a esas tres plantas en el momento en que la operación se haya resuelto. Está del todo descartado un plan que adelantó este periódico al día siguiente de las elecciones del 28 de mayo. En el Consistorio trabajaban con la idea de trasladar allí las dependencias municipales y convertir el lugar en la gran plaza administrativa de la ciudad. Las dudas que plantearon los funcionarios ante el traslado y, sobre todo, los reparos del Alcalde, Alfredo Canteli a abandonar el Antiguo, "sería una puñalada para el barrio", dijo, echaron por tierra esa posibilidad.

La opción de que la antigua galería comercial quede vinculada al Palacio de Congresos cobra fuerza de nuevo

Así que el trabajo respecto al Calatrava se desarrolla en dos planos. Por un lado, la negociación con Varia para la consecución de la compra y, por otro, decidir a qué se va a destinar el inmueble. El cambio de rumbo devuelve la idea a los planteamientos iniciales, cuando la intención era vincular esas tres plantas al Palacio de Congresos y facilitar en ellas la celebración de ferias y eventos relacionados con las reuniones profesionales. Y aunque esa opción regresa a la actualidad, el camino hasta decidir con pelos y señales para qué servirá el Calatrava aún está por recorrer.

Si nada retrasa los plazos, no habrán de pasar más de unas pocas semanas para que los helvéticos reciban la propuesta de compra. Aunque ya hubo técnicos que trabajaron en la valoración del inmueble, fuentes del Ayuntamiento aseguran que nunca se llegó a dar carácter oficial a los cálculos, para los que se han vuelto a iniciar los trámites en los últimos tiempos.

Acotar una cifra concreta para la tasación de las tres plantas que fueron comerciales implica ciertas dificultades, apuntan las mismas fuentes, por la singularidad del edificio que, aunque su destino ha sido de centro comercial, no se asemeja a uno al uso, por su tipología y distribución de espacios.

A falta de una cifra concreta, que no tardará en salir de los despachos de Planeamiento, el único número concreto son los 3,3 millones de IBI. Si no hay un acuerdo, la cifra crecerá en otros 800.00 euros el próximo 1 de enero.

Imposible cobrar la deuda

La intención municipal es, obviamente, pactar un precio de compra con el fondo suizo para después restarle la deuda del impuesto y conseguir que el desembolso para las arcas públicas sea el menor posible. Lo que no es factible es que el Ayuntamiento pueda recuperar en efectivo la deuda. Y ahí, seguramente, estuvo una de las claves en la adquisición previa del inmueble por parte de los suizos, pues tampoco ellos hicieron desembolso directo y se quedaron con la propiedad como dación en pago de un crédito no atendido por parte de los anteriores propietarios, los británicos Estabona Management. "No hay posibilidad jurídica de cobrar la deuda al fondo suizo", epxlica el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta. "La derivación de responsabilidad no va contra los propietarios del inmueble sino contra el inmueble en sí mismo", añade. De hecho, esa deuda de 3,3 millones es la suma de los saldos pendientes de cada uno de los locales en que están divididas esas tres plantas.

Cuando el Ayuntamiento exploraba la donación por parte de Varia de dos plantas, se planteaban una serie de complicaciones castastrales y registrales en cuanto a la segregración, las servidumbres y los elementos comunes que aconsejaron acudir a la vía de la compra de la totalidad del inmueble. Y es por ahí donde trabaja el Consistorio ovetense. "No podemos dejar morir ese edificio, con todo lo que sabemos seguro que nadie repetiría la operación pero no podemos ignorar un bien patrimonial de la ciudad ni permitir que esté cerrado sin ser útil para el barrio de Buenavista y para los ovetenses", asegura Cuesta.