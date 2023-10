El optimismo en torno a la candidatura de Oviedo para convertirse en Capital Española de la Gastronomía en 2024 se palpa también en el alcalde de la ciudad. Alfredo Canteli, que recibió ayer un reconocimiento por parte de los hosteleros asturianos, espera conseguir el título "con la ayuda de todos" y señaló su importancia más allá de la ciudad: "Sería un impulso para Oviedo y para toda Asturias. La gente viene a Oviedo y también visita los sitios de alrededor. Nuestra política turística beneficia a toda la región, aunque en el Gobierno del Principado no se acaben de enterar".

La patronal hostelera premió a Canteli con una placa honorífica, que recibió de manos de José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA. Éste también se mostró seguro de que Oviedo se va a convertirá en capital gastronómica el año que viene. "Vamos a empujar por ello. Se lo merecen las casi 40.000 personas que trabajan en la hostelería de Asturias y un Ayuntamiento que dijo que nos iba a ayudar y lo está cumpliendo", valoró. A la entrega de la placa al Alcalde, con motivo del Día de la Hostelería en España, también acudieron el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana; Pedro Caramés, presidente de las sidrerías de Gascona, Amanda Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias y Marcos Grana, director regional del hipermercado Makro.

Tanto el Alcalde como los hosteleros valoraron el primer fin de semana del Desarme como "un éxito rotundo". El tradicional menú, sumado a la riqueza culinaria del municipio, es una de las bazas para conseguir el reconocimiento que entrega la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) el próximo 16 de noviembre. "Oviedo siempre tuvo empuje con el turismo, pero ahora se está transformando. La idea de ampliar el Desarme de cuatro a diez días es muestra de ello", defendió el presidente de la patronal hostelera.

Canteli aprovechó la cita para sacar pecho de las cifras de paro en la ciudad, que ya están por debajo de los números de 2008, antes de la crisis económica. Desde el gobierno municipal se marcan ahora como objetivo ganar población. "Tememos una ciudad limpia, segura y acogedora", presumió el alcalde, que lamentó un incidente que "le revolvió el estómago" y espera que no vuelva a pasar, en referencia al apuñalamiento de una mujer a manos de su pareja en Ciudad Naranco. Por otro lado, el primer edil aseguró que la ciudad está preparada para recibir "con los brazos abiertos" a los premios "Princesa de Asturias" y sus galardonados. "Siempre es un placer que venga buena gente. Lo importante es que estén a gusto y cuando les pregunten por ahí hablen bien de nosotros ", agregó.

La candidatura de Oviedo figura a priori como favorita en la carrera por ser capital gastronómica. Su rival es Antequera, aunque aún no se descarta la posibilidad de que se presente un tercer candidato. Al apoyo de la candidatura carbayona se sumaron este lunes, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el piloto Fernando Alonso y el cocinero José Andrés, dos figuras que intentarán que esta vez no se escape una distinción que ya le fue negada a la capital en dos ocasiones (2012 y 2022).

"Cuando llegué a la alcaldía dije que quería un Oviedo lleno de gente y vamos a seguir en esa línea de que la gente consuma. Si no tuviésemos esta hostelería, no vendría nadie a la ciudad", apuntó Canteli, que estuvo con miembros del órgano que entrega el premio en Madrid durante la presentación del menú del Desarme. "Ya les dije que nos tienen que acompañar siempre o no les dejaré entrar en Oviedo", bromeó el regidor. Desde FEPET destacan la solidez de la candidatura ovetense, que aspira a relegar a Sanlúcar de Barrameda, donde la ocupación y la estancia media de turistas se dispararon tras obtener el galardón.