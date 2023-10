Irene Vallejo viaja en el tiempo a los escenarios de "La Regenta"

Irene Vallejo, la autora que ha logrado con su ensayo "El infinito en un junco" un éxito internacional de ventas arrollador, pasó por Oviedo con una apretada agenda pública ("una vorágine") pero sacó tiempo para aceptar la invitación de LA NUEVA ESPAÑA de visitar algunos escenarios de una novela que admira: "La Regenta". Dias atrás y bajo un sol de injusticia, la autora zaragozana viajó en el tiempo por cortesía de Clarín.

El paseo literario fue provechoso: "Soy de familia paterna soriana y las calles del centro, que está muy cuidado, me han recordado esa arquitectura de las ciudades castellanas. Es muy sugerente porque sientes que te sumerges en el recuerdo de la novela, se mantiene una atmósfera bastante intacta".

La lectura de "La Regenta" le pareció "muy apasionante. Es sobre todo una reflexión, o así la leí yo a una edad temprana, de la asfixia que puede producir a una persona estar en un medio social tan vigilante y tan murmurador. Y eso me impresionó porque yo misma durante mucho tiempo me sentí rodeada de un ambiente que de alguna manera me aplastaba y tuve esa identificación con el personaje. Es una novela muy política. Eso me sorprendió. Es un fresco de la vida española en la Restauración, los casinos, los caciques, los poderes, las familias, el control social y, bueno, también las ambiciones, el dinero, los negocios turbios. Es una de esas novelas decimonónicas que tienen la ambición de analizar un microcosmos y desmenuzarlo hasta sus últimos detalles".

Pero la razón por la que siendo tan joven le impactó tanto fue "porque me sentí identificada con esa sensación de estar rodeada por un ambiente hostil a mi carácter y a mi forma de ser". Mucho se ha comparado "La Regenta" con "Madame Bovary", pero Vallejo ve "una gran diferencia porque Bovary habla del aburrimiento de Emma, que la lleva a buscar colmar sus vacíos a través del amor, el romance, la ostentación... Va buscando distintas soluciones vitales para un vacío íntimo, pero el personaje de Ana Ozores tiene una vida interior más rica y es precisamente el aburrimiento de las personas que la rodean la que la lleva al abismo, porque hasta cierto punto ella se convierte en un juguete en manos de los demás, que apuestan quién la conquistará, quién acabará con su virtud matrimonial, y la someten a un cerco porque no pueden soportar su individualidad".

Una novela, añade, "que capta muy bien esa incomprensión y ese chismorreo que nace del aburrimiento y la ociosidad alrededor. Ana es un personaje muy profundo".

Fermín de Pas tiene muchos claroscuros, "y de alguna manera es también una víctima de esa atmósfera opresiva. Lo que hay entre Ana y Fermín en el fondo es casi un duelo de poder. Un esfuerzo de él por dominarla y apoderarse de ella. Lo intenta primero espiritualmente, pero eso lo lleva a un callejón sin salida porque lo que quiere realmente es ser su amante".

Hablemos de hipocresías: "En eso me recuerda a ‘Ana Karenina’, o sea, no está mal visto tener relaciones extramatrimoniales o adúlteras si eres capaz de disimular y que no salga la superficie".

El final, inolvidable. Inquietante y desolador con ese beso nauseabundo. "Ella está muy destruida por todas las trampas y emboscadas que le han tendido. Es un final muy, muy poderoso".

Considera "comprensible" que la novela tuviera una acogida poco favorable o abiertamente hostil en su época y durante el franquismo, la consideraban "muy peligrosa y ferozmente anticlerical. Esta es la prueba de que un libro no caduca cuando ha conseguido enlazar con las emociones más profundas y sigue siendo perseguida décadas después".

Ahora bien: "Es un gran libro, pero no tan conocido como otros de nuestros clásicos en el extranjero, tengo esa sensación por las conversaciones que he tenido con gente de otros sitios. ‘La Celestina’, ‘El Lazarillo’, Galdós... Pueden influir también los azares, las traducciones y las editoriales para que eso ocurra. Son los destinos literarios".

"La Regenta" en las aulas... "Casi ninguno de los clásicos es un libro para leer en clase. ‘La Iliada’, ‘La Odisea’, ‘La Eneida’... se leen demasiado pronto. Cuando somos muy jóvenes no hemos vivido lo suficiente como para saborear esos libros, lo que pueden ofrecernos, y luego se quedan asociados a un recuerdo de obligación escolar. Es un poco difícil volver a despertar el interés".

Atentos: "La fuerza de los grandes relatos es enorme e indiscutible, pero en el momento en que la percepción que tenemos de un clásico es que es un libro impuesto y obligatorio desaparece el placer, y cuando desaparece el placer ya no nos abrimos realmente a la historia. Cuando cuentas una, incluso cuando das una clase o cuando das una conferencia, necesitas que haya eso que los andaluces llaman duende, y que la gente que escucha esté dispuesta a volcarse e implicarse en esa historia, que no le ponga obstáculos, que no levante barreras. Y eso tiene mucho que ver también con las expectativas, con los recuerdos, con las experiencias".

Después de sufrir acoso escolar, Vallejo había llegado "a la conclusión instintiva de que era más seguro para mí no exteriorizar nunca el interés, la curiosidad, no responder a las preguntas, disimular, mimetizarme con el ambiente y no llamar en absoluto la atención". Y a una profesora de griego le debe "haber recuperado la confianza en mí misma y la convicción de que no tenía por qué esconderme. Y eso me cambió la vida, porque a lo mejor si hubiera seguido siendo la chica retraída que llegó a su clase, ahora no estaría aquí". Aquí, en Oviedo, donde una admiradora se acerca pudorosamente para mostrarle su admiración. Demos gracias a aquella profesora de Griego...