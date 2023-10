José Andrés y Fernando Alonso avalan la candidatura de Oviedo para ser Capital Española de la Gastronomía

El favoritismo de Oviedo en la carrera para convertirse en Capital Española de la Gastronomía 2024 aumenta a toda velocidad. El municipio, que ya partía desde la pole en una disputa en la que sólo tiene como rival a la malagueña Antequera, ha vuelto a dar otro acelerón consiguiendo añadir al resto de sus credenciales el apoyo de dos asturianos con repercusión internacional. El piloto Fernando Alonso y el cocinero José Andrés se han sumado a una trabajada campaña desarrollada para obtener una distinción que ya le fue denegada a Oviedo en dos ocasiones anteriores. "He viajado por todo el mundo y en ningún lugar he comido tan bien como en mi casa. Cuando estoy lejos de Oviedo me acuerdo de los platos con los que he crecido, sabores que añoro en mis viajes porque no es fácil encontrar por el mundo comida típica de Asturias. Oviedo se merece este título y seguro que lo conseguiremos", asegura Fernando Alonso a través de un vídeo que el Ayuntamiento añadirá a su lista de avales para alzarse con el galardón.

El mierense José Ramón Andrés Puerta, más conocido en todo el mundo como José Andrés por sus recetas culinarias y su actividad solidaria, también considera que Oviedo cumple con todos los requisitos para recibir una distinción muy peleada por el Ayuntamiento y por los hosteleros del concejo. "Como buen español, me conozco España como pocos, pero no voy a ocultar el cariño y el afecto que tengo por Oviedo", comienza diciendo el cocinero en el vídeo que a partir de hoy se añade a la candidatura ovetense. "Por supuesto que Oviedo se merece ser capital española de la gastronomía en 2024. Se lo merece porque a través de sus recetas, de sus chigres, de sus restaurantes, de sus pastelerías, de cualquier café y de cada uno de los platos que se sirven en cada rincón de la ciudad está la historia de su gente", afirma el chef asturiano. "Los platos cuentan la historia de las personas y en Oviedo uno se va a encontrar con historias maravillosas de gente trabajadora, genuina, luchadora y simpática como pocas. En Oviedo a cualquier extraño se le va a ofrecer siempre compañía. Y tal vez un culín, o dos", añade. El cocinero de Mieres va más allá. "Para mí, decir Oviedo es hablar de un lugar donde las metas más largas se dan por hechas, donde no hay nadie que se vaya a sentir jamás sólo y donde, al final, la gastronomía es lo que va a hacer que todos seamos un poco mejores, siendo más generosos y apreciando lo que somos plato a plato", remata en el vídeo para ensalzar aún más los valores de la ciudad. El concejal de Turismo en el Ayuntamiento, el popular Alfredo García Quintana, estaba ayer "muy agradecido" tras el paso en favor de la candidatura que han dado José Andrés y Fernando Alonso. "Dos grandes personalidades, reconocidas mundialmente, vinculadas a Oviedo, al deporte y a la gastronomía, no han dudado un solo segundo en apoyar nuestra candidatura cuando se lo hemos propuesto. Han demostrado una vez más su amor y su compromiso por su tierra, debemos sentirnos muy agradecidos y muy orgullosos de poder contar con ellos para todo", asegura el edil, que lleva tiempo trabajando para conseguir el reconocimiento que otorga la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). Oviedo figura a priori como favorita por delante de Antequera para convertirse el año que viene en la capital española de la gastronomía, aunque aún no se descarta la posibilidad de que haya un tercer candidato, según fuentes de la FEPET. Tras un primer asalto fallido, en el año 2012, la ciudad asturiana volvió a intentarlo el año pasado, resultando finalista junto a Pontevedra y Cuenca, localidad, esta última, que finalmente sería designada para la capitalidad del presente año. La decisión definitiva del jurado se dará a conocer el próximo día 16 de noviembre. A falta de un mes para que el fallo se haga público, Oviedo confía en que a la tercera sea la vencida. La concesión del título no es ninguna tontería. El turismo de Cuenca creció en la primera mitad de este año un 10 por ciento, con previsión de seguir haciéndolo. Esas cifras fueron todavía mejores en Sanlúcar de Barrameda, capital española de la gastronomía en 2022, donde la ocupación y la estancia media de turistas se dispararon empujadas por este galardón. "Es una candidatura con mucho peso", asegura el director del órgano que otorga el reconocimiento El director general del órgano que otorga el reconocimiento de capital española de la gastronomía, Pedro Palacios, pone por delante que tendrán que ser los miembros del jurado quienes elijan la ciudad que va a hacerse con el galardón de cara al año que viene, pero no esconde que Oviedo tiene muchas posibilidades para conseguirlo. "Creo que han presentado una candidatura muy sólida y con mucho peso. Oviedo lleva muchos años trabajando y confiando en el proyecto. La ciudad aporta muchos recursos, mucha imaginación en la candidatura y otros muchos ingredientes que la hacen estar muy bien posicionada", asegura Palacios. El representante de la entidad organizadora reconoce además que José Andrés y Fernando Alonso son "dos muy buenos fichajes" para una campaña que ya de por sí esta plagada de argumentos. "Son como Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol. Los dos son figuras muy representativas a nivel mundial y su apoyo a Oviedo claro que es muy importante. La verdad es que la ciudad tiene muchas posibilidades, pero insisto en que no soy yo el que decide", recalca Pedro Palacios, que recientemente asistió en Madrid a la presentación de las jornadas del Desarme, una fiesta que está a la cabeza de la lista de argumentos presentados por Oviedo para hacerse con el reconocimiento. "Mantener un menú como el del Desarme durante tantos años es algo excepcional. No conocía la historia y me ha sorprendido mucho", admite Palacios. El Desarme no es el único aval de Oviedo. La ciudad presenta además una candidatura en la que se resalta la gran riqueza culinaria del municipio, el alto nivel de calidad de sus negocios y una amplia programación de eventos gastronómicos, como el de la Ascensión y otros muchos. Antequera tratará de aguarle la fiesta a Oviedo con su Denominación de Origen de aceites, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del mollete de Antequera, los mantecados, las porras y el "bienmesabe", un postre típico de pasta dulce con base de almendras.