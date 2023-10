El de este lunes era el primer Desarme solidario para sor Carmen al frente de la Cocina Económica de Oviedo. Gallega de nacimiento y asturiana de adopción, toma las riendas de una institución que lleva 135 años dando de comer a los que más lo necesitan. Sustituye en el cargo a Sor Fernanda, que tuvo que sobreponerse a una etapa difícil, al asumir el puesto en plena pandemia (en el año 2020) y tener que reemplazar a la admirada sor Esperanza, que tuvo un mandato de nueve años en la institución solidaria. Sor Carmen destacó la predisposición de los asturianos a ayudar, como parte de su idiosincrasia: "Llevo aquí muchos años y tengo claro que es un lugar muy solidario, lleno de buena gente que ayuda con soltura", dijo en declaraciones a este periódico.

En esta nueva etapa en la Cocina Económica, el presidente de la entidad continúa siendo Pepe García-Inés, que acompañó a sor Carmen durante la mañana de visitas, donde recibió a la representación del Ayuntamiento, de OTEA y de la Cofradía del Desarme. El nuevo tándem que formarán deberá enfrentarse a un aumento de la demanda. Según la monja, los comensales se han incrementado con el inicio del curso escolar respecto al año pasado. "Recibimos una media de 250 personas al día, que vienen a comer y a cenar", aseguró. Además, dos veces por semana (los martes y los jueves) acuden allí familias que se llevan abundante comida a sus casas para toda la semana. Este martes será especial, ya que por primera vez, se podrá catar también el menú del Desarme para llevar, preparado por el cocinero Florentino Menéndez.

Para seguir subsistiendo, sor Carmen se agarra a los cerca de 100 voluntarios que colaboran con la entidad de manera altruista. "Si esto existe es por la generosidad de todos. Si no, no sale. Por muchos bienes y abundancia que tengamos, si no se nos mueve el corazón con los que lo pasan peor que nosotros, estamos perdidos como sociedad", resumió. Asume la dirección de una institución, cuyo trabajo ha sido premiado varias veces. El pasado mes de febrero, recibieron un baño de agradecimiento en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital al recoger el premio "Plato de Oro", como reconocimiento a su más de siglo y cuarto de solidaridad "dando muy bien de comer". Sor Carmen asegura que lleva poco tiempo como responsable, pero que le sorprende la gran cantidad de comida que se les puede ofrecer a sus usuarios "gracias a la generosidad de todos", desde las empresas, a las institcuiones públicas, pasando por gente anónima que colabora con pequeños donativos.

La pandemia provocó un repunte de usuarios y algún cambio en el tipo de personas que asisten a comer. Sobre el perfil más repetido que acude a la Cocina Económica, sor Carmen afirmó que reciben a muchos inmigrantes y en especial a mujeres, una tendencia que se ha ido acrecentando en los últimos meses. Son familias numerosas, con una media de cuatro o cinco integrantes. "Vienen muchas chicas jóvenes y las hay que traen a sus hijos", explicó. Aunque admite que a cualquiera le puede tocar pasar por estrecheces económicas. "Aquí estamos para ayudarlos a todos. Vengan de donde vengan", advirtió. Una de las novedades de la entidad es que han incorporado a varias trabajadoras sociales para analizar los casos y estudiarlos. En la Cocina Económica reciben a gente enviada por el Ayuntamiento y a personas que no tienen sus papeles en regla, aunque la monja confía en que el paso de estas personas por allí sea efímero. "Lo ideal sería que las personas que vienen se vayan integrando y vayan buscando otros recursos. Es muy importante la integración laboral, sobre todo entre los imigrantes", recalcó.

En el comedor no se permite hacer fotos con el móvil al plato, aunque ayer se hizo la vista gorda en forma de excepción por el exitoso menú del Desarme. Ya con los menús en marcha y a la hora de comer, sor Carmen reflexionaba sobre una de las claves de la entidad: "La gente ve esta casa como propia y por eso podemos ayudar tanto".