Los premios "Princesa" ya se notan en las tiendas de Oviedo: "Es un goteo continuo de gente"

Sólo hace falta observar los escaparates de muchas tiendas del centro de Oviedo para saber que no es una semana cualquiera en la capital. Los premios "Princesa de Asturias" ya son una realidad y los comercios celebran el empuje de clientela que sienten y el que aún está por venir. "Esta semana sólo es la fiesta final, pero los Premios generan durante todo el año un goteo continuo de gente en nuestras tiendas", apunta Nacho Del Río, presidente de la Asociación Comercio de Oviedo. Cerca de 110 establecimientos, que pertenecen a este colectivo, se vuelcan con los galardones. Por sexto año consecutivo, en colaboración con la Fundación "Princesa de Asturias", decoran sus escaparates con imágenes y temática de los premiados, con el objetivo de rendirles homenaje.

A escasos metros de donde ya se alojan algunos de los galardonados, se sitúa la tienda de moda de Del Río, que es la primera en cumplir con el ejemplo. Su escaparate destaca en la calle Cervantes, ya que está decorado por una pieza de cartón con la foto de todos los premiados. A cada galardonado le acompañan sus logros y un objeto relacionado con su actividad, que en unos casos es más sencillo de encontrar que en otros. "Con la microbiota del científico Gordon nos costó más", bromea el presidente de Comercio de Oviedo. Su idea es dar a conocer a todos los premiados entre los clientes, que muchas veces sólo ubican a los más mediáticos: "A Meryl Streep no hace falta presentarla, pero hay otros, como los premiados en Investigación Científica o en Cooperación Internacional, que lees todo el bien que están haciendo y merecen al menos el mismo reconocimiento".

A Pelayo Gutiérrez la semana de los Premios no le pilla por sorpresa, ya que lleva vendiendo trajes y ropa de vestir para la gala del próximo viernes desde hace meses. Su tienda en la plaza de Longoria Carbajal también está preparada para la ocasión, presidida por el atleta Eliud Kipchoge, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes. "Nos va muy bien con esta iniciativa. La unidad de todos los comercios de Oviedo para visibilizar los Premios es muy importante para la ciudad", señala Gutiérrez. Coincide con él Marigé Muñiz, que presume de escaparate en su boutique situada en la calle Uría, con protagonismo para la ONG Mary’s Meals. La iniciativa de decorar los comercios para los Premios se ve principalmente en el centro de la ciudad, en especial en los alrededores del Teatro Campoamor y el Hotel de la Reconquista, puntos neurálgicos de los galardones.

Las "increíbles" historias que hay detrás de cada premiado, inspiraron a Luis Bobes a engalanar su tienda de sombreros con motivos de los Premios mucho antes de que lo plantease la Asociación Comercio de Oviedo. "Participamos con mucho gusto para apoyar a la Fundación y a la ciudad. Este gesto que hacemos no responde a intereses económicos", explica. Bobes, al que le ha tocado en su escaparate el escritor japonés Haruki Murakami, señala que es importante valorar a los galardonados "más allá de si salen mucho o no en televisión". En la sombrerería ya nota el impulso de los Premios en su clientela, aunque no sabe cuándo recibirá el aluvión definitivo: "Conforme vaya avanzando la semana tendremos más gente, pero no hay un día concreto. Lo que está claro es que es una época muy bonita para el comercio".

Otra asociación, la de Comerciantes del Oviedo Antiguo, compuesta por 70 negocios, también empezó hace dos años a decorar sus locales con la imagen de alguno de los premiados. Uno de los aspectos que destacan los comerciantes es el turismo propio de los Premios. Bobes dice que recibe a mucha gente de fuera de Asturias que viene sólo para esta semana: "Muchos nos preguntan y les entra la curiosidad, mientras que otros disfrutan tanto de estos días que repiten año tras año". Algo que constata Nacho Del Río, que destaca "el atractivo turístico" de la gala y celebra haber incorporado al grupo de tiendas colaboradoras "algún integrante más" respecto al año pasado. "No nos damos cuenta del nivel de excelencia de la gente que viene estos días. Son un orgullo para Oviedo y da gusto ver la ciudad así de cuidada y a su altura", resume.