"Arde Bogotá", jefes en Oviedo

No ha pasado demasiado tiempo desde que cuatro chavales de Cartagena iban en el coche de un amigo por Bogotá. Le querían enseñar la primera maqueta de un grupo para el que aún no tenían nombre. En el equipo de música sonó "Antiaéreo" y alguien dijo "Arde Bogotá". Cuatro años después, el 29 de octubre de 2021 llegaban por primera vez a Oviedo dentro de una gira Vibra Mahou. En la sala Gong compartieron escenario con "Shinova". Medio centenar de personas vieron a Gabriel de la Rosa y Antonio García cantar juntos aquella noche. Ayer, en la nueva sala Estilo, justo dos años después, no cabía un alma. Las entradas para el concierto de "Arde Bogotá", también con Vibra Mahou, se agotaron en horas. No hay tickets desde que se anunció el concierto el pasado mes de julio. Si hubiesen hecho dos o tres fechas, también habrían vendido todo, y ya puestos, hubiesen llenado la carpa de La Ería en San Mateo. Por medio, un vermú sorpresa en el Vesu de 2022. En La Fábrica de Armas había más público que en el Gong, unas doscientas personas. La consagración asturiana llegó el año pasado en Gijón, con un lleno en el Albéniz en la gira de despedida de "La Noche".

Aquel disco dejó el listón muy alto. Con él habían llegado a encabezar festivales y llenar salas. La reválida no era fácil pero contaban con bazas importantes. Una de ellas, la voz de Antonio, seña de identidad de una banda que con tanta carretera ha ganado solvencia, presencia y tacto. "Cowboys de la A3" gustó a los fans desde que se lanzó "Los perros" y convenció al resto con escuchas posteriores en las que aparecieron joyas como "La Salvación", tal vez el equivalente a aquel "Antiaéreo". Guitarras más afiladas, letras igual de trabajadas y llenas de referencias que llegan a todos y una producción más cuidada han servido para que este nuevo trabajo les lleve a llenar todos los recintos en los que se presentan. Ayer tocó que Oviedo ardiese en Estilo. A Antonio le ha crecido el pleno y Dani Sánchez se ha creído por fin que es un enorme guitarrista. La banda suena más sólida que nunca, se nota que llevan tres años sin parar y todo está tan engrasado que no hay quien pare la máquina.