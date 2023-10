Denuncian un "negocio ilegal" de alquiler de las plazas municipales de un parking de Oviedo

Los integrantes de la asociación Activa Ciudad Naranco han denunciado en el Ayuntamiento que parte de las 421 plazas de aparcamiento de titularidad municipal que permanecen paradas desde hace años en el parking subterráneo de Ferreros –situado bajo la conocida como plaza del Papa, frente al Archivo Histórico de Asturias– están siendo alquiladas de manera ilegal a pesar de que el colectivo lleva mucho tiempo solicitando que se abran al público para acabar con los problemas de estacionamiento que hay en el barrio. "Todo el mundo lo sabe. Incluso hay anuncios en la puerta del propio garaje ofreciendo plazas para alquilar que son del Ayuntamiento y que el resto de ovetenses no pueden ni alquilar ni comprar legalmente. Es un negocio ilegal que perjudica a todo el barrio y a toda la ciudad", asegura Marisa Álvarez, que ejerce de portavoz del colectivo vecinal.

Los vecinos no apuntan directamente a nadie, pero explican que los únicos que tienen las llaves de ese aparcamiento son los 32 usuarios de las plazas que en su momento se concedieron en régimen de usufructo por un periodo de 50 años. "Son sólo unos pocos los que tienen plaza, pero en la práctica disponen de un aparcamiento que tiene cuatro plantas solo para ellos. No hay control de accesos ni de ningún tipo y sólo con hacer una copia de la llave se puede dejar entrar a quien se quiera. No hay ni siquiera mandos de esos que no se pueden clonar, son llaves de las de toda la vida", afirman los integrantes de Activa Ciudad Naranco. "Es más, algunos de esos que tienen plaza están realquilando las suyas propias cuando tampoco pueden hacerlo. No hay que olvidar que están en régimen de usufructo y que el aparcamiento es municipal. Las plazas no son suyas, no pueden ni venderlas ni alquilarlas", añaden los denunciantes.

Los vecinos aseguran que la Policía Local también tiene ya constancia de lo que está ocurriendo en el aparcamiento de la plaza del Papa a raíz de varias denuncias presentadas en comisaría. "Enviaron patrullas a comprobar que había coches ocupando plazas que no eran suyas y tenemos constancia de que se les llegaron a enviar providencias de apremio a sus propietarios para advertirles, pero hasta el momento no se ha solucionado nada", explica Marisa Álvarez, que lleva años peleando para que ese parking se abra al público.

Un barrio colapsado

Activa Ciudad Naranco ya le planteó al anterior tripartito –IU, PSOE y Somos– que el aparcamiento comenzase a funcionar en régimen de alquiler a través de abonos que diese opción a utilizar otros estacionamientos de la red municipal. El sistema sería el mismo que el del desaparecido "Cinturón Verde": los usuarios pagan una mensualidad y reciben una tarjeta con la que pueden aparcar en las plazas libres de cualquiera de los ocho parkings del Ayuntamiento. Pero eso nunca se llevó a cabo. "Los propietarios en usufructo tienen una comunidad y sus estatutos dicen que no se puede establecer un régimen de rotación si no existe un acuerdo unánime de todos, por eso llevamos así todos estos años, con un parking que podría solucionar buena parte de los problemas de estacionamiento del barrio totalmente paralizado y con 421 plazas municipales libres".

Los responsables de Activa Ciudad Naranco han puesto la situación en conocimiento del Ayuntamiento a través del concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística. Durante la última reunión que mantuvieron con Nacho Cuesta le pusieron al corriente de los "negocios bajo manga" que se están llevando a cabo en el aparcamiento. "Nos ha dicho que van a tomar cartas en el asunto porque no puede ser que ocurran estas cosas y que encima le esté suponiendo un gasto al Ayuntamiento". No en vano, los vecinos calculan que los gastos de limpieza y mantenimiento del parking le suponen al Consistorio unos 2.900 euros mensuales.