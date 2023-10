El cansancio es humano, lo hemos oído un millón de veces, pero existen diferentes formas de vivirlo, de afrontarlo y también de experimentarlo, según sea la actividad que lo causa. La filósofa y escritora Azahara Alonso (Oviedo, 1988) y el profesor y escritor Milio Rodríguez Cueto, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, dialogaron ayer sobre el papel del cansancio como fuente de inspiración y llegaron a una conclusión: "Todo el mundo se queja del cansancio del trabajo pero nunca hemos escuchado que nadie se canse del poder".

El poder genera una adrenalina especial que lo libra de generar fatiga en quien lo ejerce. Eso se desprende de los comentarios de ambos escritores, reunidos por Tribuna Ciudadana en el acto que clausuró el ciclo "La huella del tigre", con motivo del premio literario "Tigre Juan", que convoca cada año la asociación cultural ovetense. "Tenemos que entender el tiempo libre de una forma distinta. Viajar ya no es fuente de descanso, es una faceta mas de la sociedad del espectáculo, nos da igual estar ante una pantalla que ante un paisaje preparado para hacernos la foto; debemos de tratar de desear menos y disfrutar realmente de lo que hacemos", explicó Azahara Alonso, enemiga acérrima de "recomendar" planes ni mucho menos lugares que visitar. "Jamás recomendaría nada a nadie, a mí tampoco me gusta que me lo hagan. La distinción entre viajar y hacer turismo está dejando de tener sentido y casi todo el mudo esta metido en esa rueda turística, es una pena", aseguró la autora de "Gozo" (Siruela), el libro que reconstruye su experiencia en la pequeña isla del archipiélago de Malta, en la que reflexiona sobre los dilemas planteados por el trabajo (o su falta), la política del tiempo, los envites del turismo y el deseo de autenticidad.

"Debemos frenar esa obsesión por cubrir el tiempo, que puede llegar a ser un estado alterado de conciencia", expusieron Azahara Alonso y Milio Rodríguez, que también coincidieron en su admiración por la obra de Peter Handke, (premio Nobel 2018-2019), uno de los escritores actuales más polémicos y populares en lengua alemana, que en "Ensayo sobre el cansancio" narra un vuelo desde Anchorage (Alaska) hasta Nueva York, a donde llega agotado, tras varias escalas y al ver la vida que bulle en las calles no es capaz de quedarse en el hotel a dormir y decide sumarse al bullicio.