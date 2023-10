"Emigrar es un derecho fundamental de los seres humanos; a los que llegan hay que acogerles y recibirles. El Estado puede regular, pero no quitar ni dar el derecho a emigrar". José Luis Lastra, responsable de migraciones en la Diócesis de Burgos, una de las personas que más saben de emigración en España, con larga experiencia en el trato y acogida a quienes llegan huyendo de la guerra o buscando un futuro mejor, defendió ayer en el Club ese derecho a buscar una vida mejor o a huir de situaciones injustas.

Le acompañaron José del Riego García-Argüelles, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana de la Diócesis de Oviedo; la religiosa claretiana María Luisa García, anterior directora del Secretariado y José María Hevia, responsable de Caritas en Asturias. José Luis Lastra (Burgos, 1968), aficionado a leer, coleccionar sellos y escuchar música, cuando sus obligaciones le dejan, lleva años atendiendo a inmigrantes y ha estado presente en lugares estratégicos como la playa del Tarajal, donde el que, el próximo 6 de febrero hará diez años de la muerte de 15 personas ahogadas mientras trataban de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad autónoma, para entrar en España como inmigrantes irregulares. "Si las personas llegan solicitando asilo estamos obligados a darlo por Ley, y si no, por mera humanidad", recalcó Lastra, que a lo largo de su intervención se refirió a los reiterados llamamientos realizados por los papas Benedicto XVI y Francisco acerca de la obligación de recibir con generosidad a los inmigrantes. "Entre los siglos XIX y XX unos setenta millones de europeos emigraron a América; lo perdemos de vista y no deberíamos olvidarlo", señaló Lastra, que lamentó las reacciones xenófobas que han proliferado en los últimos días, ante el reparto por sorpresa en diferentes comunidades de más de 5.000 inmigrantes llegados a las Islas Canarias, que han sido derivados a la península para descongestionar la situación que se vive en el archipiélago. "Hace unos años ese rechazo a los inmigrantes no era tan obvio y no se manifestaba en público como ahora; por el contrario, creo que en general somos una sociedad acogedora", remarcó Lastra. "El Mediterráneo, al lado de nuestras playas es la principal fosa común de inmigrantes muertos, seguido de la frontera entre México y Estados Unidos", concluyó.