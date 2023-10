Una mano amiga para salir del infierno de la botella

"Yo bebía para afrontar los problemas y antes de pasar por Alcohólicos Anónimos lo hacía echándole la culpa a factores externos: que si mi mujer no me entiende, que si mi jefe se está portando mal conmigo...". Y en este grupo me di cuenta de que el problema lo tenía yo, que la enfermedad la tenía yo". Antonio, cuyo nombre no es real, es una de las numerosas personas a las que Alcohólicos Anónimos ha ayudado en Asturias a salir del infierno de la adicción. La asociación cuenta ya 56 años desde que se implantó en el Principado y, para celebrarlo, prepara para el día 4 de noviembre, una reunión abierta en su local de la calle Fray Ceferino, a las 18.00 horas. Siete días después, el 11 de noviembre, está programada una asamblea de información pública, a las 17.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Buenavista.

La asociación trata de "hacer llegar el mensaje al alcohólico que sufre". Un mensaje de esperanza y confianza en uno mismo para mantener a raya una enfermedad tan tramposa como el alcoholismo. Un camino repleto de piedras que no solo recorre el enfermo, sino que también repercute en su entorno. Ahí entra en acción la Alcohólicos Anónimos, con ayuda que no llega a través de órdenes severas ni restricciones autoritarias. "Acogemos a todo aquel que se haya propuesto dejar de beber, ese es el único requisito. No importan las recaídas, la base está en reconocer el problema y apoyarse en la comunidad", explica Nicolás, que también guarda su anonimato bajo un nombre ficticio. La primera meta es mantenerse 24 horas sin tomar la primera copa. No la segunda ni la tercera, sino resistirse a la primera. Y a partir ahí seguir trabajando para "mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a estarlo", añade.

Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en Estados Unidos y llegó a España en 1955, en Madrid. Actualmente existen más de 600 grupos en todo el país, de los que casi una treintena se localizan en Asturias.

"No nos convertimos en unos tristes, no somos personas apagadas, al contrario, ahora me divierto como soy yo, no como la persona que era cuando bebía. Me lo paso bien y poseo la libre voluntad de hacer lo que quiera. Además, a la mañana siguiente no tengo remordimientos ni lagunas", relata Antonio. Es precisamente esa independencia que confiere la sobriedad, sumada a la seguridad que otorga el anonimato y el estar entre personas que padecen la misma enfermedad, lo que anima a los miembros de Alcohólicos Anónimos en su proceso de recuperación. "El alcohol me quitó la felicidad. Cuando bebía no era feliz, vivía en un infierno", relata Nicolás. Se suma otro compañero, Javier: "Yo veía cómo me iba enterrando en el lodo, pero no podía parar, casi pierdo mi trabajo, hasta que un día encontré la asociación en las páginas amarillas y empezó mi cambio de vida".

Alcohólicos Anónimos cumple años, y lo hace celebrando que ha ayudado a cientos de miles de personas en todo el mundo en su lucha contra el alcohol. Hace 56 años llegó a Asturias y de la gratitud por haber recuperado un proyecto de vida surge la valentía de sus miembros para darle voz con los actos que han preparado. Además disponen de un teléfono con atención las 24 horas (649 235 531) para estar "juntos en la distancia" y a través del que brindar apoyo a todo aquel que lo necesite.