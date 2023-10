El cementerio de Oviedo ya se engalana para Todos los Santos

Aún quedan cuatro días para Todos los Santos, pero el aspecto que tenía ayer el cementerio de San Salvador no distará mucho del que se vea en la fecha oficial en que se homenajea a los difuntos. Cubetas, fregonas y productos de limpieza intentan dejar impecables las tumbas, adornadas ya en su mayoría por claveles y rosas. La venta de flores marcha a buen ritmo a falta del empujón final que se espera para la víspera, el día 31. Begoña Arboleya, responsable de la floristería junto a la entrada principal del cementerio, sostiene que el adelanto floral de este año se debe al tiempo y a la escasez de curas en los pueblos: "Los encargos se adelantan porque el tiempo está loco y porque no hay suficientes párrocos para encargarse de esto", resume.

Por temor a la lluvia, adelanta su presencia en San Salvador María del Carmen Cué, que limpia durante horas con maña y delicadeza la sepultura de su marido, fallecido hace diez años. "Son bonitas ¿eh?, a ver si no se estropean con este tiempo tan loco", dice sobre las flores. Pese a que su precio suele aumentar en estas fechas, no le parece un impedimento. "No me parecen nada caras", valora. Coinciden con ella Piedad Martín y Teresa Martín, "El precio es igual que el año pasado", señalan mientras friegan y colocan claveles en el panteón familiar, que otros parientes ya han decorado antes y al que volverán el día 31. Estas dos hermanas huyen de celebrar el Día de Todos los Santos como algo especial: "No nos gusta eso de hacer las cosas sólo una vez. Venimos cuando nos apetece. Cualquier día es bueno para honrar a los difuntos".

Con más frecuencia aún acude al camposanto Ana María Coto, que esta vez lo hace acompañada de su hija Carmen Vidal, encantada con las coloridas flores que acaban de adquirir. "Vengo todos los sábados a hacer un recorrido donde visito a mi madre y a los amigos de mi madre", asegura Coto. Por su parte, Purificación García y Jaime Suárez acuden a visitar a sus respectivos padres y esperan a comprar las flores el día 1. "Venimos todos los años siempre que la salud nos lo permite. Son tradiciones que se están perdiendo y eso no puede ser", advierten.

Los claveles siguen siendo las flores más demandadas en el puesto de Begoña Arboleya, seguidas de cerca por las rosas. La florista, que mantiene los mismos precios de 2022, observa algunas tendencias nuevas en las compras. "Ya no se estilan tanto las coronas y los tradicionales centros de la misma flor. Hay combinaciones más variadas", relata. Otro de los aspectos que observa es que cada vez hay más difuntos que son incinerados, algo que también afecta al tipo de flores que se venden. "Para estas urnas se venden mucho los detalles, como centros coloridos de menor tamaño o pequeños nichos de ceniza con repisa", remarca.