Inés López-Fanjul Tartiere, entre bastidores desde la cuna

Claro caso de determinismo socioambiental, el secreto del éxito de la agencia de artistas líricos Tartiere Management está en la pasta de la que está hecha su dueña, Inés López-Fanjul, y en la forma en que la moldearon durante su infancia y juventud. Tuvo todavía que dar algún rodeo para comprobar que todos sus caminos le llevaban al mismo sitio, pero cuando tomó la decisión lo hizo de un día para otro –2 de julio, vuelo Milán-Madrid, 3 de julio, papeles en la notaría– y sin dudas. Mujer, 29 años, se lanzaba a un mundo de señoros de más de 50 con un arrojo insultante: "Me gusta tanto que por qué va a salir mal".

Víctor Tartiere hubiera estado "demasiado feliz" de haber llegado a ver a su nieta colocando a sus tenores, sopranos y directores en el Colón, el Metropolitan o La Scala, y aunque esa es una de las penas más grandes de su vida, Inés tiene presente cada día todas las tardes de jueves que pasó en la casa de Uría con Gil de Jaz, entre el abuelo, tío Cuco (Eulogio Gómez), Ignacio Herrero y el resto de aquella pandilla que trapicheaban CD piratas con grabaciones en directo de un estreno en París, hacían concursar a sus tenores favoritos en maratones de audiciones o discutían con vehemencia de tiffosi si el mejor Otelo era Del Monaco o Corelli.

Las visitas al salón de Víctor Tartiere eran tan habituales como las tardes en el Campoamor de la mano de tío Paco (Francisco González Álvarez-Buylla), con su hermana Carmen y su prima Pilar. No es solo que asistiera a una ópera con 4 años, ni que con 7 debutara en el Campoamor en un "Falstaff" donde conoció a José Bros –hoy uno de los tenores de su agencia–, es que la niña, durante la temporada, salía del Meres, se iba directa a los ensayos y no regresaba a casa hasta la una de la madrugada. También estudió canto, solfeo y piano, pero cuando llegó el momento de irse a Madrid pensó que su facilidad para las matemáticas le sería muy útil en Economía y Marketing. También había pensado que en toda España había una programación musical como la de Oviedo, y allí descubrió que no. Que lo de su ciudad no era de este mundo. En Madrid tenía, con todo, el Real, y de tanto pasar por el teatro acabó conociendo al director artístico. Un día aquel hombre le preguntó qué hacía allí en todas las funciones y ella le explicó que era una loca de la ópera y que también quería trabajar en ese mundo. Gerard Mortier la miró y le dijo que necesitaría cuatro cosas: "Una base de gestión, historia de la música, idiomas y mucha suerte".

Nada de aquello le servía, de vuelta a Asturias, en su trabajo en el Puerto de Gijón, pero sí para sus colaboraciones en la revista "Codalario", que le permitían viajar a ver ópera los fines de semana para hacer críticas y entrevistas. Inés volvió a tirarse al monte en 2017 cuando descubrió que en La Scala había un máster de gestión de Artes Escénicas. Cambió Gijón por Milán, fue una de las primeras españolas en pasar las pruebas y acabó trabajando en la dirección artística de uno de los grandes teatros de ópera del mundo. Vivió dos años entregada al oficio. Hacía audiciones, aprendía a poner en marcha una producción, veía cómo se negociaban los contratos, se volcaba con los cantantes, salía todos los días a las dos de la madrugada y a las nueve de la mañana volvía al teatro. Un día los propios artistas le preguntaron por qué no se hacía agente. Era muy empática, daba tranquilidad y conocía el oficio. Inés hizo la misma pregunta a una serie de cantantes que le dijeron que sí, y el 3 de julio de 2019, medio año antes del covid, abrió Tartiere Artists Management con nombres como José Bros y Ainhoa Arteta en su cartera.

Hoy vive entre Oviedo y Madrid con salidas por medio mundo para estar cerca de sus cantantes. A unos les dirige Muti y otros están abriéndose la carrera en sus primeros concursos. Todos le valen a Inés si hay arte y hay pasión. Ella lo reconoce al instante porque lo mamó desde niña, en casa, en Oviedo, en el Campoamor.