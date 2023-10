Nuevo giro en la reforma de la plaza de toros de Oviedo: Un estudio asturiano se queda como único candidato

Nuevo giro en la reforma de la plaza de toros de Buenavista. El estudio soriano Badik Arquitectura & Ingeniería, ganador del concurso para realizar el anteproyecto del edificio, ha sido excluido del proceso por no acreditar correctamente su experiencia previa. Demostrar la participación en la construcción de obras públicas similares era una condición indispensable para acometer la reforma, por lo que la Mesa de Contratación Municipal propondrá al equipo de Gobierno un nuevo candidato para la reforma. Los arquitectos asturianos de Álvarez Arango, empresa con sede en Oviedo, son ahora la esperanza del Consistorio para convertir un lugar en avanzado estado de abandono en un espacio multiusos con capacidad para al menos 5.000 personas.

Las condiciones para llevar a cabo la reforma son muy exigentes, hasta el punto que la candidatura de Álvarez Arango se ha quedado sóla en la terna. Antes de que Badik fuese excluida, también se apartó del proceso a otras dos propuestas. La del arquitecto ovetense Nacho Ruiz Allén no respondió a un requerimento municipal para aportar documentación, mientras que la del arquitecto gallego Antonio Clemente fue rechazada una vez comprobado que no figuraba en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

No obstante, los nuevos candidatos aún no tienen asegurado el proyecto. Cuando reciban la comunicación oficial del Ayuntamiento, les restarán diez días para enviar la documentación a la Mesa de Contratación, donde deberán acreditar los requisitos que dicen cumplir en su oferta. Hasta que el proceso burocrático se culmine pasará en torno a un mes. Además del mencionado apartado de la experiencia en obras con importantes aforos, también deben tener en cuenta aspectos como los accesos o los criterios de protección cultural. El principal problema de Banik fue que sus certificaciones venían de otra empresa, Lanik, que, según la Mesa de Contratación, no explicaba en qué condición participaba la empresa soriana en los proyectos.

Los arquitectos de Álvarez Alonso aportan en su candidatura tres proyectos de reforma de recintos para más de 3.000 espectadores, uno para más de 5.000 y dos proyectos de nueva obra. Otro de los puntos a los que da más importancia el Ayuntamiento es la instalación de una cubierta retráctil para el recinto, que ayude también a su adaptación al entorno. La obra, presupuestada en 19,9 millones de euros, ya incluye una gran complejidad en su anteproyecto a juicio del concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Nacho Cuesta. "Una vez esté el anteproyecto todo será más fácil y podremos trabajar con celeridad", asegura el edil. Por su parte, el arquitecto Jesús Álvarez Arango dice estar deseando ponerse a dibujar y reconoce que se llevaron una decepción cuando fueron superados por Badik, que obtuvo la máxima puntuación en el concurso municipal. "Fue duro e inesperado. Le teníamos más miedo a otras candidatas", destaca.

Tras la contratación del anteproyecto, el departamento de Patrimonio del Gobierno regional ha de dar el visto bueno al trabajo del estudio ovetense y será entonces cuando puedan lanzar desde el Ayuntamiento el contrato para la redacción del documento definitivo y adjudicar las obras. Cuesta espera que éste "sea el proyecto definitivo". La plaza de toros acumula años en desuso desde su cierre en 2007 y en su interior brota la maleza, con árboles de envergadura considerable en los tendidos. Desde Urbanismo sostienen que si todo sale bien no se alterará el calendario que manejan, que espera adjudicar las obras en 2024 y terminarlas antes del final de este mandato, uno de los objetivos que se marcó el PP al alcanzar el gobierno municipal en 2019.

Una empresa familiar que "cruzaba los dedos" para acometer la ansiada obra en Buenavista

Jesús Álvarez Arango, arquitecto praviano al frente del estudio que lleva sus apellidos, aún no había recibido la comunicación oficial de que su empresa será la encargada del anteproyecto de la plaza de toros. "Estábamos cruzando los dedos para que se confirmase", afirma emocionado a LA NUEVA ESPAÑA. Aficionado a las corridas, –aunque en Oviedo ya no habrá toros– la plaza de Buenavista es un lugar que conoce a fondo. Si todo sale bien, podrá resarcirse de otro proyecto fallido en un coso taurino. En 2007, Álvarez Arango ganó el concurso para construir la plaza de toros de Collado Villalba, al norte de Madrid. Era una obra importante que también contaba con cubierta retráctil, pero finalmente, el proyecto no se pudo llevar a cabo por la crisis económica, que dejó sin fondos al ayuntamiento madrileño. Con sede en la calle Oscura de Oviedo, Álvarez Arango es una empresa familiar, en la que trabajan los dos hijos de su responsable, Carmelo y Manuel, también arquitectos; y un aparejador. Aunque Jesús Álvarez no descarta ampliar su plantilla si aumenta la carga de trabajo. "Será buena señal", apunta. El estudio cuenta con 39 años de experiencia en el ámbito urbanístico, sobre todo en Asturias. Entre los proyectos más destacados en los que han participado están el nuevo polígono industrial de Salas (que esperan terminar en 2024), el Hotel Silken en Avilés, la plaza de abastos de Siero o el campo de fútbol de Cudillero.