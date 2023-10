El Consistorio quiere abrir al público las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco

El Ayuntamiento de Oviedo está buscando la fórmula para poner a funcionar las 421 plazas de aparcamiento de titularidad municipal que permanecen paradas desde hace años en el parking subterráneo de Ferreros, en Ciudad Naranco. La apertura del aparcamiento, que tiene cuatro plantas y está situado bajo la conocida como Plaza del Papa, supondría un impulso añadido a los planes que se están llevando a cabo en el barrio para mejorar la movilidad en una zona de la ciudad en la que los atascos monumentales son el pan de cada día. "Estamos estudiando cuál es la actual situación jurídica y cualquier vía que nos permita abrir ese aparcamiento. Sabemos que es importante y trataremos de hacerlo cuanto antes", explica Mario Arias, concejal delegado del área de Gestión del Patrimonio.

El Ayuntamiento tiene que estudiar la situación jurídica del aparcamiento de Ferreros porque el principal escollo que existe para poder abrirlo al público es la comunidad de usuarios que se formó en ese parking cuando algunas de las plazas fueron adquiridas en régimen de usufructo por particulares. Un total de 32 personas pagaron por entonces a la desaparecida Cinturón Verde para poder disfrutar de esos aparcamientos durante cincuenta años y ahora se niegan a permitir que el resto de las plazas del parking puedan ser vendidas, alquiladas o puestas en régimen de rotación por parte del Consistorio. "En los estatutos de esa comunidad se recoge que si uno solo de esos 32 adjudicatarios no está de acuerdo, el Ayuntamiento no puede hacer nada", explica Marisa Álvarez, que es la presidenta de la asociación Activa Ciudad Naranco y conoce a fondo la situación.

No en vano, no es la primera vez que el Ayuntamiento trata de desbloquear el parking de Ciudad Naranco. Ya lo intentó el equipo de Alfredo Canteli durante su primer mandato y también el anterior tripartito (IU, PSOE y Somos), pero hasta el momento nadie lo ha conseguido. Los vecinos no entienden cómo se ha podido permitir que sólo 32 personas "se hayan hecho dueñas" de un aparcamiento municipal con capacidad para 421 coches y en un barrio tan necesitado de espacios para estacionar. De hecho, esta misma semana, LA NUEVA ESPAÑA publicó en exclusiva las denuncias de los vecinos de Ciudad Naranco, que aseguran que algunas de esas plazas municipales están siendo alquiladas de manera ilegal y que existe un "negocio" ilícito alrededor de ese aparcamiento al no existir ningún tipo de control de accesos.

Los representantes del colectivo Activa Ciudad Naranco aseguran que incluso hay carteles a las puertas del propio parking ofreciendo plazas en alquiler que son propiedad del Ayuntamiento y que no pueden ser aprovechadas por el resto de ciudadanos. Los vecinos sostienen que ese "tejemaneje" es "vox populi" en el barrio desde hace tiempo. En ese sentido, el Ayuntamiento también va a tomar cartas en el asunto. "La Policía Local ya está al corriente de estas denuncias. Vigilarán lo que ocurre en ese parking y se tomarán las medidas oportunas si es necesario, como no puede ser de otra manera", asegura Mario Arias. Los vecinos calculan que los gastos de limpieza y mantenimiento del parking le suponen además al Consistorio unos 2.900 euros mensuales.

La idea del Ayuntamiento es abrir el parking de Ciudad Naranco en régimen de alquiler a través de abonos que diesen opción a utilizar otros estacionamientos de la red municipal. El sistema sería el mismo que el del desaparecido "Cinturón Verde": los usuarios pagan una mensualidad y reciben una tarjeta con la que pueden aparcar en las plazas libres de cualquiera de los parkings municipales que se reparten por la ciudad.

Impulso a la movilidad

La apertura del parking de Ferrero, según Mario Arias, "sería un buen complemento" para el resto de actuaciones que se están llevando a cabo en Ciudad Naranco para acabar con los atascos y mejorar la movilidad. "Está muy cerca la finalización de las obras de Nicolás Soria y la mejora de la circulación en la rotonda del Luis Oliver está pendiente de la parte del proyecto que le corresponde al Principado. Además, ya hemos habilitado algunas zonas de aparcamiento, como la que hay cerca del hotel Ibis, pero todavía hay problemas. Abrir este parking sería un añadido más a todo ese esfuerzo y creemos que los vecinos lo necesitan", subraya Arias.