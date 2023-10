Es domingo por la mañana y entre los vecinos de La Corredoria se veía mucha más ropa deportiva de lo habitual. Jóvenes y mayores se calzaron ayer las zapatillas de correr por una buena causa. En las inmediaciones del colegio público del barrio tuvo lugar la décima edición de la "Doble Milla Solidaria", una carrera para recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Rett, un trastorno grave del neurodesarrollo que afecta a 1 de cada 10.000 niñas, y que, después del síndrome de Down, es la causa principal de retraso mental en mujeres. Según calculan los organizadores, participaron más de 400 personas entre las dos carreras: la infantil (para menores de 13 años) y la general (para el resto de corredores).

Los niños fueron los primeros en tomar la salida de una prueba que, pese a ser solidaria, no estuvo exenta de competitividad. "Para atrás de la línea, no seáis tramposillos", reclamaba a los jóvenes el "speaker" de la organización. Hasta el tiempo dio una tregua para la carrera, con una mañana muy agradable que animó a muchos participantes a apuntarse en el último momento. "Nos inscribimos a última hora porque vimos que no llovía y si es por una causa tan noble, se hace deporte con más ganas, aunque no estemos para muchos trotes", confirma Ingrid Sánchez, que coloca el dorsal de su hijo Borja Rodríguez, quien porta una camiseta fosforita con el lema de la Asociación Rettando al síndrome de Rett: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo".

Las camisetas son el producto más demandado en el puesto de venta instalado por la asociación, que intenta conseguir fondos para unos proyectos de investigación que se están desarrollando en el hospital de Sant Joan, en Barcelona. Raquel Rivera afirma mientras despacha que ha notado "un poco menos de gente" respecto a años anteriores por haber tenido que organizar la carrera un domingo. No obstante, se alegra de la gran cantidad de niños. "Son casi tantos como en la carrera de los mayores", dice. El precio de inscripción era de 5 euros para la carrera joven y de 8 euros para la general.

El de ayer era un día especial para Graciela Da Costa y Julia Fernández, las dos niñas afectadas por la enfermedad en Oviedo. La primera, salió junto a su madre antes de comenzar la prueba infantil. "Es el tercer año que venimos, desde que empezó a caminar. Es un día muy importante para visibilizar este trastorno", asegura Clayson Da Costa, padre de la niña, que anima a su esposa y a su hija tras las vallas. En la línea de salida también está Gonzalo Fernández, padre de la otra chica afectada y presidente de la asociación en Asturias. Celebra que la gente cada vez está "más concienciada sobre la enfermedad". En el patio del colegio se improvisa un podio, aunque los ganadores de las carreras, de 3,22 kilómetros para los adultos y de menor distancia para los niños, son lo de menos. "Lo único que importa es pasar un buen día en familia y seguir ayudándonos", concluye Fernández.