"Fueron cinco décadas de dedicación, me marcó trabajar con los más necesitados"

"50 años no es nada". Así se llamaba la gira con la que Víctor Manuel celebró sus cinco décadas sobre los escenarios y, quizá por la sangre minera que corre por sus venas, tal cual es la respuesta espontánea que da, en primera instancia, Francisco Javier Suárez (Turón, 1945), rector y párroco de la basílica de San Juan el Real, que celebra sus bodas de oro sacerdotales el próximo 4 de noviembre. Lejos queda aquel 1973, cuando le nombraron cura en su Turón natal, y aprovecha para hacer memoria.

–Cincuenta años como sacerdote, se dice pronto.

–Pasa el tiempo volando y no te enteras. Cincuenta años, madre mía, quién me vio y quién me ve, con aquella vitalidad que tenía. Era un chaval y ahora la fuerzas van bajando con el peso de los años.

–¿Qué es lo que más le ha marcado en su trabajo?

–Fueron cincuenta años de dedicación a la Iglesia, eso sí, hay una cosa que me ha marcado mucho, que es la cercanía con los más necesitados. Yo fui quien inició el albergue de transeúntes, en 1980. Muchos acababan allí por problemas familiares y otros porque la vida los hizo ser así. Tengo historias muy guapas y otras muy difíciles. Estuve nueve años dirigiéndolo junto a un grupo de chavales voluntarios, eso da para mucho. También mi etapa en El Cristo. Fue una "novedosa novedad" llegar a una parroquia y rehacer todo. Se hizo la iglesia de Montecerrao, se arregló Mexide, se compró un local para el centro parroquial, se transformó todo el santuario, se hizo la casa rectoral. Eso también marca.

–¿Nota mucha diferencia entre la época en El Cristo y en San Juan el Real?

–Yo estaba en El Cristo encantado de la vida. En aquella época también era capellán del Centro Médico y de unas residencias de ancianos. Era trabajo pero diferente, porque a partir de la misa de las 18.00 horas se acababa todo. San Juan es un constante rumor de gente desde primera hora de la mañana, un no parar. Eso sí, aquí hay personas que colaboran muy bien y mucho. Por ejemplo, en Cáritas tenemos un equipo buenísimo con unas treinta personas voluntarias. Abrimos todos los días y tenemos la función de escuchar a las personas

–¿Cómo se siente tras estos años en San Juan el Real?

–Me siento feliz de ser cura porque ves lo que puedes hacer en beneficio de muchas personas. Me levanto a las 5.30 horas de la mañana para hacer mi oración y cosas que si no las hago a esa hora no puedo en otro momento porque en cuanto el despacho está abierto viene gente. Preparo la homilía, también la hoja parroquial. Me siento contento y satisfecho. Cuando alguien habla contigo y marcha con paz se te llena el corazón.

–¿A veces la labor del párroco es actuar como un psicólogo, quizá?

–No tengo nada que ver con un psicólogo pero, como cura, haces esa labor de escuchar. Recuerdo que un Viernes Santo coloqué un cartel a la entrada de la basílica que ponía "Confesiones". Había mucha gente y muchos turistas. Terminé confesando a unas cuarenta personas y muchos cuando se iban me decían "¡Qué paz!". Hay grandes historias y algunas largas, pero que llenan de alegría. A veces no tienes otra opción de ayudar y lo haces escuchando.

–Su vocación ha desembocado en estas bodas de oro.

–Es lo que siempre quise hacer. Una vez me preguntaron que qué sería si no fuese cura. "¡Pues cura!", les contesté. Empecé a estudiar Magisterio y lo dejé. Habiéndome ordenado ya sacerdote empecé a estudiar Medicina y también terminé dejándolo, porque tenía en la mente otras cosas más importantes para mí y no eran compatibles.

–¿Cómo ve su presente tras esta efeméride? ¿Y el futuro?

–Mientras tenga fuerza seguiremos, aunque ya tengo 77 años y a mi edad casi todos están jubilados. Cuando vine tenía 66. La mayoría ya se jubila con esos años y yo me vine para acá, a meterme a trabajar. Así que en ello seguiremos.