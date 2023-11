Tratando de esquivar la controversia en ciernes entre el Principado y el alcalde de Oviedo, el consejero de Fomento llegó ayer a la conclusión de que no hay "ningún peligro" para las relaciones entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento. Después de que su afirmación de que "Oviedo tiene mucho trabajo que hacer" en la adaptación de su estación para la llegada del AVE desatase una airada respuesta de Alfredo Canteli, adelantando una posible ruptura del clima de diálogo entre las dos instituciones, Calvo replicó el jueves autorretratándose como "alguien que no polemiza" y anticipando que "ahora tampoco" lo va a hacer. "Se cruzan declaraciones para establecer una polémica inexistente", señaló antes de aclarar que cuando dijo aquello no hizo más que delimitar tareas. "Tanto el Ayuntamiento como el Principado saben cuáles son sus competencias en el marco de la transformación que Asturias y Oviedo deben sufrir con la llegada de la alta velocidad", afirmó. "Yo sólo he señalado dónde las tenemos cada uno. También he escuchado que él decía ‘colaboremos’ y nosotros lo estamos haciendo", subrayó el titular de Fomento, acometiendo la parte de la reclamación de Canteli sobre las obras incumplidas. "Estamos liderando todos los proyectos de transformación de la movilidad en la ciudad", proclamó Calvo, que no perdió la oportunidad de mencionar algunos de los hitos que el Alcalde desarrolló en su catálogo de cuentas pendientes del Principado con la ciudad. Habló él también, pero para bien, de la "pasarela intermodal" entre las estaciones o del "entorno del HUCA", e invitó a considerar que además están "liderando la transformación del transporte público en Asturias financiando una tarifa plana por treinta euros".

Perseveró el Consejero en esta sensación de que no ve "ningún peligro para seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora", en un clima en el que además "la relación personal es muy buena", aunque reiteró que "las ciudades tienen que abordar el reto de la movilidad y adaptarla para aprovechar estas ventajas que supone esta disponibilidad de transportes colectivos y reducir la entrada de los vehículos privados en los centros urbanos".