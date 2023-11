María Teresa Álvarez: "Me meto en el alma de los personajes para desmomificarlos"

La audacia que llevó a María Teresa Álvarez a decir que Urraca fue una mujer que amó profundamente a Asturias en "Urraca, Reina de Asturias"; la que hizo a Pilar Sánchez Vicente sentar a Doña Gontrodo en un scpritorium en "Gontrodo, hija de la luna" y la que encaminó a Fulgencio Argüelles a la solución salomónica de inventar tres personajes distintos, que respondían a tres hipótesis históricas diferentes, trabajando juntos en la construcción del Palacio del Naranco en "Los clamores de la tierra" es la misma que está en la esencia de la novela histórica. Los tres autores dieron vueltas ayer en el RIDEA al género y ofrecieron detalles parecidos de ese proceso que, en palabras de Álvarez, consiste en "meterse en el alma de los personajes para desmomificarlos".

La charla, muy marcada por el enfoque feminista de las dos primeras autoras, y centrada en la Edad Media en Asturias, que los tres invitados han trabajado en distintas novelas, abrió el el ciclo de conferencias sobre novela histórica en la región, moderado, en la sesión de ayer, por el historiador del arte Lorenzo Arias.

María Teresa Álvarez fue la primera autora en intervenir, y en sentar la diferencia entre novela histórica –"como tirarse sin red"–, en la que al autor solo le condiciona la época, y la biografía novelada, género en el que ella inscribe la mayor parte de su producción y donde el autor se puede permitir licencias pero juega con "vidas predeterminadas". Álvarez centró su intervención en sus libros sobre Urraca y sobre Catalina de Lancaster, "primera Princesa de Asturias". En ese afán de meterse en el alma de sus personajes, de apelar a la memoria existencial y de "ver la historia a través de ojos de mujeres", la periodista dijo que el proceso de escritura es "fantástico" y que mantiene los deseos de aprender, de documentarse, leer mucho y aprender sobre usos y costumbres del Medievo, como los partos, citó, que se realizaban con las mujeres sentadas. "Era mucho más fácil para ellas, hasta que se empezaron a encargar los hombres y las tumbaron, porque era más cómodo para ellos, según dicen". A Álvarez, el juego de los secundarios, las leyendas, o las tradiciones le sirven para hacer crecer la trama y en su exploración del personaje se atreve a darles esa voz ficticia, pero verosímil, como la del amor profundo a Asturias de Urraca o a dotar a Catalina –"personaje maltratado por la historia"– de una sensibilidad olfativa de la que no tiene constancia pero que ayudaba a rememorar infancias y recuerdos.

Pilar Sánchez Vicente habló también de detalles e historias mínimas, pero antes tuvo un recuerdo para Nacho Ruiz de la Peña, el maestro de medievalistas, director del RIDEA que cuando le dirigió la tesis fue el primero en avisarle de que la historiografía estaba cambiando, había que dirigir la mirada a la vida cotidiana, a otras partes del relatao y, en su caso, le hizo poner el foco en la historia de las mujeres. Hasta entonces, no habían existido. "Nos secuestraron", dejo ayer Sánchez. "Secuestraron a la mitad de la población en el relato de la historia". Y en el empeño de desmontar ese relato unilateral, el personaje de Gontrodo, explicó, es pura ocultación, una mujer que "tenía tres renglones en las enciclopedias, como amante de Alfonso VII y madre de Doña Urraca". Sánchez explicó que bucea en las fuentes históricas y "busca en archivos pequeños detalles que hacen grande la novela". Pero allí también encuentra otra visión de la mujer. La de los más de 70 oficios femeninos citados en ordenanzas de la época, la dedicación casi exclusiva en el comercio al pormenor. Ella sentó a Gontrodo en el scriptorium porque hasta la arqueología ha probado –lapislázuli hallado en los dientes de las monjas– esas tareas. "Estamos acostumbrados a la contrario, a ver que en ‘El nombre de la rosa’ la única mujer que sale la violan en una cuadra, pero para ellas, si enviudaban, irse al convento era no aguantar a ningún paisano más, poder dedicarte a leer y escribir, a una actividad que no sea parir", argumentó.

Fulgencio Argüelles se presentó con la sensación de ir a hacer un examen, acrecentada, dijo, por los conocimientos de sus contertulias y por la presencia entre el público del que fue su profesor de latín en sus tiempos adolescentes, el canónigo Agustín Hevia.

Argüelles habló de la "tremenda oscuridad documental" de la Edad Media y de "la tenebrosidad del Norte", aunque aseguró que es un periodo que contempla como una tentación. En todo caso, siguió, documentarse es como preparar un examen, con el objetivo de "averiguar la verdad literaria sobre aquel tiempo y aquella gente". En su afán de unificar hipótesis, Argüelles explicó esa construcción de tres personajes para dar por buenas todas las teorías sobre el arte ramirense. "No hay que ser un erudito, pero sí ser respetuosos", resumió, "para que lo narrado les resulte creíble hasta a los historiadores". Y aspirar, concluyó, a que si presenta su novela "Los clamores de la tierra" a un examen de Historia, suspenda, pero que si los alumnos la leen antes de un examen tengan más posibilidades. "Porque la novela nos aclara la historia".