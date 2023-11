La receta de Oviedo para frenar a los okupas: tapian con muros las naves industriales allanadas

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado (PP), ya había tomado medidas el pasado mayo en la zona. En aquella ocasión, agentes de la Policía Local procedieron a precintar los inmuebles, colocando candados en todas las puertas. Sin embargo, la medida no tuvo los efectos esperados. "Los okupas se movían de un lado a otro por la uralita de las naves y seguían entrando a las casas", explica Marisa Álvarez, integrante de Activa Ciudad Naranco.

Los intrusos siguieron haciendo de las suyas y las alarmas se encendieron cuando algunos vecinos se asomaron al interior de los edificios y se encontraron con sorpresas desagradables. "Había material inflamable tirado por todos los sitios, además de abundantes basuras. Combustible para posibles incendios", explican algunos residentes de la zona.

Dicha situación fue puesta en conocimiento del concejal Nacho Cuesta y del director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, durante una reunión mantenida con los representantes de Activa Ciudad Naranco. El colectivo expuso la problemática con fotos de las situaciones de riesgo generadas por los okupas, y el segundo teniente de alcalde se ofreció para mediar con los dueños de las naves con el fin de que atajen la problemática.

Unas semanas después, las gestiones han dado sus frutos. Dos trabajadores se encuentran desde el martes colocando bloques en las entradas de los inmuebles. Paralelamente, un guardia de seguridad se encarga de velar por el material de construcción apilado en la zona, además de cerciorarse de que nadie se encuentra en el interior cuando se sellan los accesos.

Los trabajos buscan ofrecer tranquilidad y seguridad al vecindario. Los incendios en el interior de las naves abandonadas de Almacenes Industriales son una constante en los últimos años. A ello se una mayor sensación de inseguridad que ha convertido dicha vía en una especie de calle fantasma. "La gente procura no pasar por ahí porque tiene miedo", sostienen en Ciudad Naranco.

El Ayuntamiento justifica su mediación como uno más de sus intentos por regenerar la parte más deteriorada del barrio. El cierre de los inmuebles okupados por parte de sus dueños se suma a otros proyectos puestos en marcha en la misma calle, como el barajado por los promotores del festival estival Kuivi Pop Up de abrir un centro dedicado a la cultura en una de las naves que permanecen en desuso en la misma calle Almacenes Industriales.

La idea de los impulsores de la iniciativa es crear un espacio multidisciplinar en el que tengan cabida actividades relacionadas con la música, el arte o cualquier otra expresión cultural, de modo que se pueda revitalizar una zona muy cercana al centro urbano, pero degradada desde hace muchos años.

La nave a acondicionar como polo cultural tiene 700 metros cuadrados de superficie y está situada al lado del solar que ocupó en su momento la empresa Aceites Elosúa. Las negociaciones de los promotores del Kuivi con los propietarios para llegar a un acuerdo por el alquiler del inmueble están ya prácticamente cerradas, pero el proyecto afrontará ahora una serie de trámites urbanísticos necesarios para dar luz verde a los nuevos usos de la antigua instalación industrial.

El Ayuntamiento desconoce el proyecto para la instalación de una mezquita en el barrio





A día de hoy no existe ninguna solicitud de licencia municipal para crear una mezquita en una nave industrial del polígono de Ferreros, en el barrio de Ciudad Naranco. Así se lo comunicó el Ayuntamiento a los vecinos durante una reunión tras mostrarle el colectivo Activa Ciudad Naranco su preocupación por la colecta virtual iniciada por la Comunidad Islámica en Asturias con el objetivo de financiar el proyecto. El secretario de la comunidad, Farid Ait Idir, confirmó a LA NUEVA ESPAÑA la intención del grupo de reunir fondos con la finalidad de habilitar un edificio de mayores dimensiones a los locales utilizados en la actualidad por los musulmanes de la ciudad en La Florida. "El local que tenemos se nos ha quedado pequeño", indicó. Ante estas palabras, la asociación vecinal preguntó por el proyecto, tanto al edil Nacho Cuesta, como al director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, quienes afirmaron desconocer la existencia de estos planes de mudanza. "No existe ningún permiso solicitado para esa nave", respondieron los representantes municipales a los vecinos, asegurando que las intenciones adelantadas por la comunidad islámica no tendrían encaje en la normativa urbanística actual. "Nos comentaron que esa nave se encuentra en una unidad de actuación urbanística, por lo que sólo se pueden hacer obras de conservación y decoro que no incrementen el valor del inmueble", explican los vecinos, puntualizando que tales limitaciones impiden crear nuevos espacios, plantas o tabiques destinados al uso previsto por la comunidad islámica.