Gran parte de los que frecuentamos el Hospital somos enfermos crónicos que precisamos revisiones periódicas en la sección de Consultas Externas. Estas revisiones suelen requerir alguna prueba diagnóstica previa, la mayoría análisis de sangre, justo antes de que nos vea el especialista. Por suerte, los avances tecnológicos han permitido que las pruebas y la revisión se hagan el mismo día, evitando así muchos trastornos a los pacientes (disponibilidad de días libres, viajes, gastos...). Pero, claro, eso exige esperar 3 o 4 horas desde que te extraen la sangre hasta que te ve el especialista. No voy a quejarme de que los resultados tarden mucho, todo lo contrario: hace pocos años nos habría parecido milagroso que un especialista dispusiera de los resultados analíticos en un tiempo tan corto, máxime cuando el laboratorio tiene que procesar cientos de muestras cada día, y analizar decenas de parámetros de cada paciente. Es prácticamente imposible hacerlo en menos tiempo. Hasta aquí, todo fantástico y un diez para el HUCA.

El problema es que los pacientes tenemos que esperar ese tiempo en algún sitio, y en el HUCA solo hay dos opciones:

1) En alguna de las cafeterías, pero eso implica un gasto, o más bien varios, y además es difícil permanecer cuatro horas seguidas en ellas, a menos que te lleves una tablet con la versión íntegra de "Lo que el viento se llevó".

2) En las propias salas de espera del Hospital. Y aquí va mi primera queja, esta directamente al Sespa: dichas sillas son tremendamente incómodas. En algunas, las posaderas van resbalando de forma involuntaria pero inevitable hacia el borde del asiento, con grave riesgo de caerte de espaldas, lo que te obliga a recolocarte de forma continua. Y en otras hay "sillas" que son auténticos potros de tortura, ya que el respaldo se te clava en la columna vertebral en cuanto te sientas, haciendo que tengas que moverte constantemente a izquierda y derecha, o bien esperar directamente de pie. Aquí, un suspenso rotundo para el HUCA, sus diseñadores y sus gestores pasados y actuales. A todos ellos habría que esposarles los tobillos a los asientos y no dejarles levantarse en toda una mañana, y seguro que el problema se "visibilizaría" (como se dice ahora) y se solucionaría de inmediato.

Así que aquí va la segunda queja: descartada la espera en el interior, resulta que tampoco hay ningún asiento en el exterior, ni cubierto ni sin cubrir. No es que haya pocos, es que no hay ni uno solo en los cientos de metros de la acera y plazoletas que rodean al edificio, ni tampoco en los jardines cercanos, al menos en las zonas sur y oeste del Hospital, donde están las entradas de Consultas Externas y de Hospitalización. Resumiendo, que no puedes sentarte ni dentro ni fuera del Hospital.

Bien, pues se venden bancos de jardín por menos de 100 euros cada uno, y de fabricantes de garantía. Imagino que si la compra la hiciera un organismo oficial y además al por mayor se podrían conseguir por bastante menos, quizás a 50 euros por banco. Dadas las dimensiones faraónicas del HUCA, pongamos que se compren 100 bancos para todo el recinto. La cuenta está clara: el total serían 50 x 100 = 5.000 miserables euros, cifra absolutamente ridícula para lo que ha costado construir y mantener el Hospital.

Y aquí pregunto: ¿No está Oviedo lleno de bancos en las calles y plazas de cualquier barrio? ¿Entonces, por qué alrededor del HUCA no hay ni uno? ¿Es que nadie había pensado en ello en los diez años que lleva abierto el HUCA? ¿O quizá se están pasando la "patata" del Sespa al Ayuntamiento, y viceversa, al estar gobernados por diferentes partidos? En todo caso, esta es una situación tercermundista y totalmente impropia de un hospital ultramoderno como el HUCA, modélico en tantos otros aspectos.

Por favor, por ese ínfimo desembolso, que quien corresponda (Sespa o Ayuntamiento) solucione esta auténtica chapuza, y rápido, por el bien de los cientos de pacientes que pasan a diario por el Hospital, especialmente de los de mayor edad y de salud frágil, que por definición son (somos) los usuarios más numerosos del Hospital.